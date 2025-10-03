ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук

ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік. Ілюстративне фото: Getty images

Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в Раді ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Обмеження пов’язані з гібридною діяльністю РФ, включно з маніпуляціями іноземною інформацією проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів.

Наразі санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморожені, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти чи будь-які економічні ресурси. Фігурантам також заборонено в’їзд і транзит територією ЄС.

Серед тих, хто потрапив під санкції, колишні українські політики Віктор Медведчук та Олег Волошин, а також генпродюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський. Також ці санкції стосуються співробітників ГРУ та ФСБ, російських пропагандистів і людей, пов'язаних з «ПВК Вагнера».

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія схвалила вже 19-й пакет санкцій проти Росії.