  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 16.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук

ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік. Ілюстративне фото: Getty imagesЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік. Ілюстративне фото: Getty images

Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в Раді ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Обмеження пов’язані з гібридною діяльністю РФ, включно з маніпуляціями іноземною інформацією проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів.

Наразі санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморожені, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти чи будь-які економічні ресурси. Фігурантам також заборонено в’їзд і транзит територією ЄС.

Серед тих, хто потрапив під санкції, колишні українські політики Віктор Медведчук та Олег Волошин, а також генпродюсер нині забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський. Також ці санкції стосуються співробітників ГРУ та ФСБ, російських пропагандистів і людей, пов'язаних з «ПВК Вагнера».

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія схвалила вже 19-й пакет санкцій проти Росії.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

5 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні