ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії: серед них — заборона імпорту газу

ЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії. Фото: GettyЄС запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії. Фото: Getty

Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого вперше включено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (СПГ).

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона зазначила, що новий санкційний пакет охоплює низку фінансових та економічних обмежень, спрямованих не лише проти російських структур, а й організацій у третіх країнах, зокрема в Індії та Китаї.

Серед основних положень 19-го пакета санкцій:

  • заборона постачання російського СПГ до ЄС через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року — для довгострокових;
  • повна заборона на надання криптовалютних послуг громадянам Росії;
  • обмеження на поїздки російських дипломатів до країн ЄС;
  • включення до санкційного списку ще 117 суден із «тіньового флоту» РФ;
  • обмеження для банків у Казахстані та Білорусі, а також для чотирьох компаній, пов’язаних із нафтовою промисловістю Китаю.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

