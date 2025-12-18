На Миколаївщині встановлять вежі з обладнанням для розширеного моніторингу якості повітря

На Миколаївщині встановлять вежі для розширеного моніторингу якості повітря. Фото для ілюстрації МикВісті

У Миколаївській області планують встановити дві вежі з сучасним обладнанням для моніторингу якості повітря. Нові системи дозволять отримувати більш точні та розширені дані про стан довкілля, зокрема в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомила депутатка Миколаївської обласної ради, голова постійної комісії з питань екології Алла Ряжських в ефірі програми на ТРК «МАРТ».

За її словами, щороку від початку повномасштабного вторгнення фахівці фіксують погіршення якості повітря на 5–6%. Це пов’язано насамперед із бойовими діями: вибухами, пожежами та викидами небезпечних речовин, які виникають унаслідок загорянь.

Алла Ряжських зазначила, що наявні дані моніторингу не завжди відображають реальну ситуацію. Зокрема, вона висловила сумнів у точності показників, які наразі надає Миколаївський гідрометеорологічний центр, через застаріле обладнання. Саме тому в області вирішили інвестувати у встановлення нових вимірювальних систем.

«Я не дуже довіряю показникам, які нам надає Миколаївський гідрометцентр. Я думаю, що там не дуже якісне обладнання. Якщо їх (показники, — прим.) подивитись, то у нас все добре. Але я думаю, що не зовсім все добре. Тому ми спланували на наступний рік фінансування на встановлення нового обладнання. У нас будуть встановлені дві вежі. Зараз шукаємо місце», — зазначила Алла Ряжських.

Наразі фахівці визначають локації для двох веж, які розмістять у різних частинах області. Очікується, що нові системи зможуть аналізувати ширший спектр показників і надаватимуть більш достовірну інформацію про стан повітря.

«Це буде нове обладнання, яке буде аналізувати стан атмосферного повітря і буде надавати нам правдиві результати. Вежі будуть по області. Я думаю, що обладнання буде сучасне, яке буде надавати більший спектр аналітичної інформації», — додає Алла Ряжських.

Крім того, за словами депутатки, обласне управління екології домовилося про підтримку програми розвитку ПРООН, яка може профінансувати створення Центру екологічної інформації Миколаївської області. Алла Ряжських зазначає, що ыдею створення такого центру обговорювали ще у 2021 році, однак її реалізацію відклали через війну. Отримані екологічні дані планують публікувати у відкритому доступі.

«Ми будемо отримувати екологічну, розміщувати її на доступних ресурсах і будемо мати підставу для того, щоб робити певні висновки в якому напрямку рухатись», — додає голова комісії з питань екології.

Нагадаємо, що у Миколаєві основним забруднювачем атмосферного повітря багато років є формальдегід.

Журналісти «МикВісті» розбирались, що ж таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я. Про це читайте в експлейнері: «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».

Також якість повітря погіршується через пожежі. До прикладу у 2022-2023 років на Кінбурнській косі, в атмосферу потрапило 5,5 мільйона тонн забруднюючих речовин.

