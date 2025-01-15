Через пожежі на Кінбурнській косі в атмосферу потрапило 5,5 млн тонн забруднюючих речовин

Супутникові знімки пожежі на Кінбурнській косі, травень 2022 рік

Через пожежі, спричинені військовими діями 2022-2023 років на Кінбурнській косі, в атмосферу потрапило 5,5 мільйона тонн забруднюючих речовин.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За словами представників екоінспекції, проведено 252 розрахунки збитків, що загалом оцінюються в 300 мільярдів гривень. Внаслідок цих пожеж в повітря потрапило 5,5 мільйона тонн забруднюючих речовин, серед яких 5,4 мільйона тонн складали шкідливі гази, зокрема діоксид вуглецю.

Наслідки пожеж через військові дії 2022-2023 років на території Кінбурнської коси, ілюстрація: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Що відбувається на Кінбурні?

Зз початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досіу Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

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Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу по окупантах там. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку

Нещодавно очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Як люди евакуювалися з Кінбурну?

Від початку повномасштабної війни водне сполучення між Кінбурном та Очаковом закрите. Однак у перші тижні вторгнення у людей все ж була можливість евакуюватися. Їм у цьому власним риболовним катером допомагав миколаївець Євгеній Полтавчук. Для цього він узгодив свої дії з міською владою та військовими.

Однак згодом небезпека обстрів та мін тільки зросла, а тому продовжувати евакуацію стало неможливо. Наразі евакуюватися з Кінбурну можна лише через територію тимчасово окупованої Херсонщини.