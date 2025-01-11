₴300 млрд збитків: на Миколаївщині оцінили шкоду завдану заповідникам від військових дій

Супутникові знімки пожежі на Кінбурнській косі, травень 2022 рік

Збитки, завдані довкіллю заповідників Миколаївщини внаслідок бойових дій, перевищують 300 мільярдів гривень. Найбільших втрат зазнала природа тимчасово окупованого Кінбурнського півострова.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними відомства, внаслідок бойових дій вогнем знищено 96% суходолу Кінбурнського півострова.

Експерти спеціальної комісії підрахували, що значних збитків завдано заповідним зонам регіону. Зокрема, пошкоджено більше 602 гектарів лісів у межах Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса».

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Крім того, більше 121 гектару на території Чорноморського біосферного заповідника. Також, зазнали шкоди майже 7 тисяч гектарів у межах Національного природного парку «Білоберіжжя Святослава».

Збитки від забруднення повітря та землі внаслідок воєнних дій фахівці оцінили у майже 300 мільярдів гривень.

Зазначається, що матеріали із актами фіксації шкоди та відповідними розрахунками вже передали до експертної установи. Вони стануть доказами у межах кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що на території окупованої Кінбурнській коси збільшилась кількість російських військових підрозділів.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.