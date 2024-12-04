На Кінбурнській косі Росія збільшила кількість військових підрозділів, — дані ЗСУ

Росіяни бʼють по Очакову з ПТРК «Корнет» з території Кінбурнської коси, скриншот з відео Міноборони РФ від 28 серпня, 2024 року

На території окупованої Кінбурнській коси збільшилась кількість російських військових підрозділів.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у репортажі «Новини Приазовʼя».

Зараз на косі зосереджено артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Окрім цього, росіяни близько 2 місяців тому перекинули на Кінбурн дивізіон річкових катерів із Севастополя.

— Обороняють цей район для того, щоб взагалі перешкодити захопленню саме Дніпровської затоки. У ворога є велике занепокоєння і вони, крім того, що на самій Кінбурнській косі розмістили додаткові сили оборони, десь місяці два з половиною тому перекинули туди із Севастополя дивізіон річкових катерів — приєднали його до так званої Дніпровської флотилії. Це теж зроблено для того, щоб посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема, — сказав Владислав Волошин.

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Він додав, що коса закриває вхід з моря до Дніпра, тому, взявши її під контроль, можна «фактично закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря».

— Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області. Це, дійсно, важливий плацдарм з багатьох, багатьох аспектів, — додав він.

Зазначимо, що останні кілька місяців російська армія майже щоденно тероризує жителів сіл Куцурубської та Очаківської громад, системно обстрілюючи їх з окупованого півострова. До цього вони залучають артилерію та FPV-дрони. Найчастіше під удар ворога потрапляють села Дмитрівка, Солончаки, Іванівка тощо.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.