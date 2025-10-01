«Ліс втрачено», — експерти висловилися проти штучного заліснення Кінбурну

Пожежа на Кінбурнській косі у 2022 році, фото з соцмережі Facebook

Українські природоохоронці кажуть, що ліси на Кінбурнській косі, які створювали штучно, відновити після пожеж неможливо.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?».

Керівник напряму «Ліси» у Всесвітньому фонді природи WWF Михайло Богомаз каже, що повертати штучні ліси немає сенсу, оскільки «в умовах зміни клімату вони будуть абсолютно непристосовані».

«Це буде просто закопування грошей у пісок. За будь-яким сценарієм це абсолютно безперспективно і науково вже не потрібно. Кінбурнська коса — це, в першу чергу, степова та морська екосистема. А природні ліси, які там є, нікуди не дінуться — вони самі відновляться», — пояснив Михайло Богомаз.

Таку думку також висловив вважає заслужений природоохоронець України, керівник Миколаївської філії Національного екологічного центру України Олег Деркач.

«Самостійно вони не відновляться. А чи дійде до того, щоб ми знайшли кошти на таку програму відновлення? Уявіть собі, що у післявоєнний час був сталінський план перетворення природи, були ресурси, були кошти. В 60-70-ті роки особливо інтенсивно заліснювався Кінбурн — витрачено мільярди гривень. Чи будуть у нас ресурси відновити ці ліси? Я думаю, не скоро. Тому штучні ліси ми точно втратили», — пояснив Олег Деркач.

Цю думку підтримує науковий співробітник нацпарку «Білобережжя Святослава» Євген Касьянов. Але вважає, що окремі ділянки Кінбурну все ж можна заліснювати, однак робити це треба «дуже ретельно» і не раніше, ніж через 5-10 років.

«Тоді ми вже будемо мати уявлення про те, які території мають більшу природоохоронну цінність і на яких територіях є шанс впроваджувати заліснення, — пояснив він.

Кінбурнська коса — це єдина окупована частина Миколаївської області. Наявність там російських військ, у тому числі, є причиною відсутності можливості судноплавства в акваторії морпорту Миколаєва. Також саме з Кінбурну росіяни щоденно обстрілюють Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.