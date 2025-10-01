«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

У Миколаївській області на окупованій території Кінбурнської коси за вісім місяців 2025 року виникло більше 500 пожеж. Основною причиною є воєнні дії, а також спека та вітер, які розносять вогонь на більші площі.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного парку «Білобережжя Святослава» Євген Касьянов.

— У нас сумний рекорд. Станом на 7 вересня з початку року сталося 547 пожеж, — каже Євген Касьянов.

Масштаби пожеж на території Кінбурнської коси у серпні 2025 року, скриншот з системи NASA «Modaps»

Він також розповів, що ліси та поля на Кінбурнській косі вигоріли майже повністю.

— На сьогодні можна говорити про те, що територія Кінбурну вигоріла майже вся і здебільшого пожежі мають повторний характер», — уточнив Євген Касьянов.

Науковець нацпарку вважає, що окремі ділянки Кінбурну після деокупації можна заліснювати, однак робити це треба «дуже ретельно» і не раніше, ніж через 5-10 років.

— Тоді ми вже будемо мати уявлення про те, які території мають більшу природоохоронну цінність і на яких територіях є шанс впроваджувати заліснення, — пояснив він.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.