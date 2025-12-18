 На Херсонщині на Різдво посилять безпекові заходи та відмінять богослужіння

На Херсонщині заборонили богослужіння під час комендантської години на Різдво

На Херсонщині заборонили богослужіння під час комендантської години на Різдво. Архівне фото: МикВістіНа Херсонщині заборонили богослужіння під час комендантської години на Різдво. Архівне фото: МикВісті

У період різдвяних свят на Херсонщині діятимуть посилені безпекові обмеження. Зокрема, заборонено проведення богослужінь під час комендантської години, а жителям області рекомендують уникати скупчення людей та реагувати на сигнали тривоги.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У святкові дні в області збільшать кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти та контролюватимуть дотримання правопорядку, зокрема поблизу храмів.

Жителів області закликають обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги та загрози з боку ворожих дронів. У разі виявлення підозрілих предметів на території храмів або поруч із ними слід негайно повідомляти поліцію за номером 102 або телефонувати на гарячу лінію Служби безпеки України.

«На жаль, на Херсонщині безперервні російські обстріли не дозволяють проводити богослужіння у звичному форматі. Робимо все можливе, аби не допустити, щоб святкові дні обернулися трагедією», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії заявили про відмову підтримати пропозицію щодо припинення бойових дій на фронті на період різдвяних свят.

