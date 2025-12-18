 Британія посилила санкції проти російського нафтового сектору

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 6.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Британія посилила санкції проти російського нафтового сектору

Британія посилила санкції проти російського нафтового сектору. Фото: ukraine.europarl.europa.euБританія посилила санкції проти російського нафтового сектору. Фото: ukraine.europarl.europa.eu

Велика Британія оновила санкційний перелік, додавши до нього 24 нові позиції, зокрема російські компанії, пов’язані з нафтогазовим сектором. Відповідні зміни оприлюднило Міністерство закордонних справ країни.

Про це йдеться в опублікованому документі британського уряду, пише «Європейська правда».

Під обмежувальні заходи потрапили нафтові компанії «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» та «ННК-Ойл». Водночас найбільших гравців російського нафтового ринку — «Роснефть» і «Лукойл» — Велика Британія внесла до санкційного списку ще в жовтні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також 18 грудня санкції запровадили проти компаній «Текстиль-сервіс» і «Фабрика вати», еміратської компанії Saphira Energy, а також підприємств з Узбекистану — Ферганського хімічного заводу, Gelion Business Trade і Chemistry International. Окрім цього, під санкції потрапили п’ятеро фізичних осіб.

Активи компаній зі списку, виявлені у британських банках, підлягатимуть замороженню. Для фізичних осіб передбачено заборону на в’їзд до Великої Британії.

Слід зазначити, що 18 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції проти понад 40 суден так званого російського «тіньового флоту» нафтових танкерів, які використовуються для обходу обмежень і збільшення доходів РФ від експорту енергоносіїв.

Слід зазначити, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський повідомив про позитивний сигнал від Бельгії щодо фінансування України
На Херсонщині заборонили богослужіння під час комендантської години на Різдво
На Одещині дрон атакував авто: загинула жінка, діти — поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині дрон атакував авто: загинула жінка, діти — поранені
На Херсонщині заборонили богослужіння під час комендантської години на Різдво
Зеленський повідомив про позитивний сигнал від Бельгії щодо фінансування України

ВІЙНА

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

АФІША

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

7 годин тому

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Головне сьогодні