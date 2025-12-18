Британія посилила санкції проти російського нафтового сектору. Фото: ukraine.europarl.europa.eu

Велика Британія оновила санкційний перелік, додавши до нього 24 нові позиції, зокрема російські компанії, пов’язані з нафтогазовим сектором. Відповідні зміни оприлюднило Міністерство закордонних справ країни.

Про це йдеться в опублікованому документі британського уряду, пише «Європейська правда».

Під обмежувальні заходи потрапили нафтові компанії «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» та «ННК-Ойл». Водночас найбільших гравців російського нафтового ринку — «Роснефть» і «Лукойл» — Велика Британія внесла до санкційного списку ще в жовтні.

Також 18 грудня санкції запровадили проти компаній «Текстиль-сервіс» і «Фабрика вати», еміратської компанії Saphira Energy, а також підприємств з Узбекистану — Ферганського хімічного заводу, Gelion Business Trade і Chemistry International. Окрім цього, під санкції потрапили п’ятеро фізичних осіб.

Активи компаній зі списку, виявлені у британських банках, підлягатимуть замороженню. Для фізичних осіб передбачено заборону на в’їзд до Великої Британії.

Слід зазначити, що 18 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції проти понад 40 суден так званого російського «тіньового флоту» нафтових танкерів, які використовуються для обходу обмежень і збільшення доходів РФ від експорту енергоносіїв.

Слід зазначити, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.