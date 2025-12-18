Зеленський повідомив про позитивний сигнал від Бельгії щодо фінансування України. Фото: cnscdn.com

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав обнадійливий сигнал щодо подальшого фінансування від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, попри його скептичну позицію щодо надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами у Брюсселі. За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі сторони змогли досягти взаєморозуміння, зокрема щодо ризиків, на які звертає увагу бельгійська сторона. Водночас президент наголосив, що для України, яка перебуває у стані війни, ризики залишитися без підтримки є значно вищими.

Володимир Зеленський також зазначив, що з боку Барта де Вевера прозвучав позитивний сигнал про необхідність якнайшвидшого вирішення питання фінансування на рівні Європейського Союзу, аби Україна не залишилася без допомоги у найближчий час.

Реклама

Раніше в Bloomberg повідомляли, що США ведуть роботу з окремими країнами ЄС, намагаючись перешкодити планам Євросоюзу спрямувати заморожені російські активи на фінансування позики для України. У Вашингтоні розглядають ці кошти як елемент потенційних мирних домовленостей із Москвою та пропонують використати їх для післявоєнних інвестицій під управлінням США.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами Барта де Вевера, така схема може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки. Він вважає її «принципово неправильною» та попереджає, що Бельгія може опинитися у вразливому становищі.