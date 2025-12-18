«Він не хоче закінчувати війну»: Зеленський прокоментував сигнали Путіна та розбіжності з планом США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивні заяви президента РФ Володимира Путіна не є новими, а можливість Росії продовжувати війну напряму залежить від рівня санкційного та дипломатичного тиску з боку західних партнерів.

Про це глава держави сказав 18 грудня, відповідаючи на запитання журналістів перед поїздкою до Брюсселя, пише «Суспільне».

Коментуючи заяви російського президента щодо намірів і надалі утримувати окуповані українські території, Володимир Зеленський наголосив, що бажання Володимира Путіна продовжувати війну не збігається з реальними можливостями Росії за умови ефективної дії санкцій.

«Сигнали, які подає Путін, для нас не нові. Я неодноразово говорив, що він не хоче закінчувати війну. Питання в тому, чи може він її продовжувати. Це вже залежить від наших партнерів, передусім від санкційного та дипломатичного тиску», — зазначив президент.

Володимир Зеленський також висловив сумнів у здатності російської економіки підтримувати війну в попередніх масштабах, якщо санкційні обмеження будуть дієвими.

Він підтвердив, що США як у публічному, так і в непублічному форматах заявляють про готовність Путіна до завершення війни. Україна, за його словами, підтримує дипломатичні зусилля, однак переговорний процес залишається складним.

«Ми не погоджуємося з усіма положеннями можливих майбутніх домовленостей. Це стосується територіального питання, фінансування, заморожених активів та низки інших аспектів, які наразі не узгоджені», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про намір і надалі вести війну проти України, попри роботу Києва, США та європейських країн над мирними пропозиціями.

Зазначимо, що нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вже заявляв, що Москва готова до укладання мирної угоди, однак не має наміру йти на поступки у питанні територій.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною — Україна не погодиться на визнання цієї території російською ані фактично, ані юридично.

Також за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати пропонують компромісні варіанти, зокрема ідею створення вільної економічної зони. Він наголосив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.