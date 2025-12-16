Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас Росії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною — Україна не погодиться на визнання цієї території російською ані фактично, ані юридично.

Про це він сказав під час спілкування з українськими медіа, цитує «Українська правда».

Глава держави зазначив, що Росія й надалі наполягає на контролі над Донбасом, однак Україна не має наміру поступатися своїми територіями. За його словами, українська позиція є практичною, реальною та справедливою.

Реклама

Володимир Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати пропонують компромісні варіанти, зокрема ідею створення вільної економічної зони. Водночас він наголосив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.

«Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації», — сказав Володимир Зеленський.

Президент підтвердив, що питання територій перебуває серед ключових тем перемовин. При цьому він підкреслив, що навіть у разі обговорення різних форматів Україна не змінить свого принципового підходу щодо тимчасово окупованої частини Донбасу, а остаточного консенсусу з цього питання наразі немає.

«Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону, вимагаючи її відмовитися від підконтрольної Києву частини Донбасу як умови для початку мирних переговорів з Росією.