Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас Росії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВолодимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас Росії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною — Україна не погодиться на визнання цієї території російською ані фактично, ані юридично.

Про це він сказав під час спілкування з українськими медіа, цитує «Українська правда».

Глава держави зазначив, що Росія й надалі наполягає на контролі над Донбасом, однак Україна не має наміру поступатися своїми територіями. За його словами, українська позиція є практичною, реальною та справедливою.

Володимир Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати пропонують компромісні варіанти, зокрема ідею створення вільної економічної зони. Водночас він наголосив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.

«Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації», — сказав Володимир Зеленський.

Президент підтвердив, що питання територій перебуває серед ключових тем перемовин. При цьому він підкреслив, що навіть у разі обговорення різних форматів Україна не змінить свого принципового підходу щодо тимчасово окупованої частини Донбасу, а остаточного консенсусу з цього питання наразі немає.

«Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону, вимагаючи її відмовитися від підконтрольної Києву частини Донбасу як умови для початку мирних переговорів з Росією.

