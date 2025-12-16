Щомісяця на війні гинуть близько 30 тисяч росіян, — Зеленський

Російські військові. Ілюстраційне фото: Getty Images

Щомісячні втрати російської армії у війні проти України сягають приблизно 30 тисяч загиблих військовослужбовців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів.

Глава держави наголосив, що йдеться саме про загиблих, а не поранених. За його словами, були місяці, коли кількість убитих російських військових становила 25 тисяч, а в інші — перевищувала 31 тисячу.

«У нас є відео з дронів, які підтверджують ці втрати. Російські штурми надзвичайно криваві, але Путіну байдуже», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що в Росії не зважають на кількість убитих, однак ретельно рахують фінансові втрати. Саме тому він закликав Нідерланди підтримати рішення щодо використання заморожених російських активів.

«Більшість цих активів — у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані, щоби захищатися від саме російської агресії. Агресор має заплатити. І це також про відновлення справедливості — у такий спосіб, щоб Росія це справді відчула», — підкреслив Володимир Зеленський.

