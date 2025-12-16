У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі. Фото: МикВісті

Підприємець Дмитро, який працює у сфері ритуальних послуг у Миколаєві, заявив, що комунальне підприємство не дає його компанії працювати на кладовищі через відмову платити «за кожну могилу», яку його працівники копають на кладовищі. Від нього вимагали по 1500 гривень.

Про це розказав керівник ТОВ «Довник-Бизнес» у коментарі «МикВісті».

Підприємець стверджує, що ці кошти з нього вимагають безпідставно, і що після відмови платити його фірму почали не допускати до роботи на території кладовища та створювати перешкоди в обслуговуванні клієнтів.

— Нам прямо озвучили «таксу» — по 1500 гривень за кожну могилу. Після того, як я відмовився платити, нас просто перестали допускати до роботи на кладовищі, а людей фактично штовхають укладати договори з комунальним підприємством, — заявив Дмитро.

За словами Дмитра, 10 грудня він приїхав на територію КП «Миколаївська ритуальна служба», але в робочий час там не було працівників. Також, стверджує підприємець, наглядач кладовища відмовився з ним спілкуватися та заблокував його номер, коли Дмитро разом із клієнтом намагався оформити заяву на підпоховання. Після цього він викликав поліцію.

Нагадаємо, наприкінці листопада Антимонопольний комітет повідомляв, що КП «Миколаївська ритуальна служба» змушувало підприємців підписувати непередбачені законом договори, а також нав’язувало приватним фірмам умови щодо «додаткових ритуальних послуг», яких не вимагає законодавство. Підприємству дали три місяці на усунення порушень.

Що кажуть на комунальному підприємстві

У коментарі «МикВісті» керівник КП «Миколаївська ритуальна служба» Сергій Васелега заперечує звинувачення підприємця та заявляє, що жодних незаконних вимог до нього не висували. Він пояснив, що приватні підприємці можуть надавати лише визначений перелік послуг, а їхня вартість підлягає тарифікації.

Ціни на такі послуги затверджуються щороку через департамент житлово-комунального господарства, і підприємець не має права самостійно встановлювати будь-яку вартість.

— Це не правда. Він з цією заявою звернувся в поліцію. Ніхто в нього нічого не вимагав і це вигадана історія в його голові, яка не має підтвердження. Людина повинна працювати в сфері ритуальних послуг виключно в межах і вимогах діючого законодавства. Йому про це сказали, в нього є обмежений список надання послуг на території кладовищ, в нього є тарифікація, на надання послуги. Людина не може встановити будь-яку ціну на обмежений список надання послуг, воно встановлюється в ЖКХ щорічно. Ти заходиш в департамент ЖКХ з заявою і міняєш ціну. В нього на копку могили ціна була 1200 чи 800 гривень. Але він хоче копати і брати 6000 гривень. Йому сказали, що потрібно йти в ЖКХ, пройти тарифікацію нову, встановити ціну, працювати, і треба зареєструвати копачів, які будуть копати. А він до мене прийшов, каже: «В мене копач однорукий, з одною рукою, інвалід. І він буде копати могилу». Ну це, ну, доречно чи як?, — відповів Сергій Васелега.

Коментуючи позицію Антимонопольного комітету, Сергій Васелега заявив, що відповідний висновок наразі не набрав чинності, а підприємство планує оскаржувати його в суді.

— Ви бачили той висновок антимонопольного комітету? По-перше, документ не вступив в дію, по-друге, ми будемо оскаржувати його в суді. Це також бізнесмени, які заявляли про якісь порушення. І в них було питання, чи повинні вони складати договір, — зазначив він.

Він додав, що згідно закону «Про поховання та похоронну справу» передбачено укладання договорів між комунальним підприємством і суб’єктами господарювання, які працюють на території кладовищ, і ці вимоги є обов’язковими для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, що у Миколаєві підняли тариф на окремі види ритуальних послуг з 1 квітня 2025 року.