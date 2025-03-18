З квітня планують підняти ціни на ритуальні послуги у Миколаєві
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
11:10, 18 березня, 2025
-
У Миколаєві збираються підняти тариф на окремі види ритуальних послуг з 1 квітня 2025 року.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради. Його мають розглянути найближчого засідання виконавчого комітету 26 березня, пишуть «МикВісті».
Виконкому пропонують затвердити наступні ціни на послуги:
- Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховань — 57 гривень;
- Оформлення свідоцтва про поховання — 40 гривень;
- Копання могили ручним способом — від 355 до 6295 гривень, залежно від об'ємів роботи;
- Копання могили механізованим способом — від 2311 до 3704 гривень, залежно від об'ємів роботи;
- Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу — від 292 до 789 гривень, залежно від ваги споруди;
- Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу — від 208 до 497 гривень.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» проводить рекультивацію сектору №50 на Мішковському кладовищі. За словами директора КП Сергія Василеги, ці роботи дозволять забезпечити місця для поховання ще приблизно на рік.
Ще у 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.
Тоді колишній директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак розповів, що у секторах 116А, 117 міського цвинтаря в Інгульському районі закінчився цвинтарний період (термін повної мінералізації трупів) — 20 років після закриття цвинтаря для поховання.
Останні новини про: Миколаївська ритуальна служба