З квітня планують підняти ціни на ритуальні послуги у Миколаєві

Цвинтар у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві збираються підняти тариф на окремі види ритуальних послуг з 1 квітня 2025 року.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради. Його мають розглянути найближчого засідання виконавчого комітету 26 березня, пишуть «МикВісті».

Виконкому пропонують затвердити наступні ціни на послуги:

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховань — 57 гривень;

Оформлення свідоцтва про поховання — 40 гривень;

Копання могили ручним способом — від 355 до 6295 гривень, залежно від об'ємів роботи;

Копання могили механізованим способом — від 2311 до 3704 гривень, залежно від об'ємів роботи;

Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу — від 292 до 789 гривень, залежно від ваги споруди;

Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу — від 208 до 497 гривень.

Тарифи на окремі види ритуальних послуг, проєкт рішення виконкому Тарифи на окремі види ритуальних послуг, проєкт рішення виконкому

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» проводить рекультивацію сектору №50 на Мішковському кладовищі. За словами директора КП Сергія Василеги, ці роботи дозволять забезпечити місця для поховання ще приблизно на рік.

Ще у 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.

Тоді колишній директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак розповів, що у секторах 116А, 117 міського цвинтаря в Інгульському районі закінчився цвинтарний період (термін повної мінералізації трупів) — 20 років після закриття цвинтаря для поховання.