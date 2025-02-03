«Місця для захоронення вистачить на рік»: на Мішковському кладовищі проводять рекультивацію

Кладовище. Фото: Суспільне Миколаїв

Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» проводить рекультивацію сектору №50 на Мішковському кладовищі. За словами директора КП Сергія Василеги, ці роботи дозволять забезпечити місця для поховання ще приблизно на рік.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Нещодавно в соціальних мережах з’явилося відео, де видно, як техніка нзносить могили, пам’ятники та огорожі на Мішковському кладовищі. Автори відео стверджували, що там готують новий майданчик для продажу місць під поховання, а могили ліквідовують без будь-якого відбору.

У «Миколаївській ритуальній службі» заперечують ці звинувачення та наголошують, що роботи ведуться виключно на занедбаних ділянках, де поховання не проводилися понад 20 років.

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— Зараз ми проводимо роботи на одному з секторів Мішковського кладовища. Це необхідний процес, адже місць для нових поховань у місті стає все менше. Важливо розуміти, що йдеться не про рекультивацію у класичному розумінні цього терміна, а про розчищення території. Ми фактично приводимо занедбану ділянку до належного стану – прибираємо зарості, викорчовуємо старі або аварійні дерева, звільняємо простір від хаотично розрослої рослинності. В результаті отримаємо облаштовану ділянку, яку можна використовувати для поховань, – пояснює Сергій Василега.

Він каже, що Мішковське кладовище нині заповнене на 90%, а сектор, де ведуться роботи, раніше використовувався для поховань, але не був повністю забудований могилами. Деякі місця залишалися вільними, тому зараз їх намагаються використати по-максимуму.

— Щодо площі сектору, над яким працюємо, точної цифри наразі назвати не можу, оскільки кожен сектор має свої межі та особливості. За нашими оцінками, після завершення робіт тут зможуть поховати людей ще протягом приблизно року. Окрім цього сектору, на Мішковському кладовищі є ще дві ділянки, які наразі заповнені лише на 30%. Їх також можна буде поступово використовувати для поховань. Однак, на сьогодні кладовище вже заповнене приблизно на 90%. Усі гілки, хрести, залишки старих конструкцій та інше сміття ми вивозимо на спеціальні майданчики для утилізації. Жодних залишків поховань чи пам’ятників не зносимо, все, що має історичну чи культурну цінність, залишається недоторканим, – зазначає директор КП.

Серед можливих рішень він називає підзахоронення, коли нова труна розміщується в існуючу могилу родича. Проте така можливість є не завжди, оскільки залежить від наявного простору на конкретній ділянці.

Ще однією проблемою є поховання тих, у кого немає рідних або хто не має можливості організувати церемонію. Сергій Василега пояснює, що через війну багато людей залишили місто або воюють, і поховання їхніх близьких стає відповідальністю міської влади.

— Окремо хочу звернути увагу на ще одну проблему – місто потребує спеціальної ділянки для поховання тих, у кого немає рідних або тих, хто не може організувати поховання. Війна серйозно вплинула на цю ситуацію. Багато людей виїхали за кордон або воюють, тому поховання їхніх рідних лягає на плечі міської влади. Це складний процес, адже потрібно не просто знайти місце, а й підготувати всі необхідні документи, забезпечити труну, атрибутику, організувати сам процес поховання. В таких випадках відповідальність повністю бере на себе місто, – пояснює Василега.

Нагадаємо, що у 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.

Тоді колишній директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак розповів, що у секторах 116А, 117 міського цвинтаря в Інгульському районі закінчився цвинтарний період (термін повної мінералізації трупів) – 20 років після закриття цвинтаря для поховання.