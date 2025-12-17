У США зареєстрували законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти

Ольга Стефанішина заявила, що у США пропонують карати за імпорт російської нафти. Фото: Getty Images/Helmut Fohringer/APA/AFP

До Сенату США внесли законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, автори законопроєкту наголошують, що купівля російської нафти фінансує війну проти України. Вони заявили, що країни, компанії та фінансові посередники мають усвідомлювати наслідки таких дій.

Ольга Стефанішина зазначила, що документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи Росії.

У разі ухвалення закону президент США буде зобов’язаний протягом дев’яноста днів запровадити санкції проти осіб і компаній, причетних до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій із державним секретарем.

Посолка наголосила, що ця ініціатива свідчить про двопартійну підтримку в США щодо подальшого економічного тиску на державу, яка веде війну проти України.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що погодиться підписати закон про запровадження нових санкцій проти Росії, якщо збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо цих обмежень.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон майже вичерпав інструменти для запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, далі головним завданням стане контроль за виконанням уже чинних обмежень.