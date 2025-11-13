У США заявили, що вичерпали можливості для нових санкцій проти РФ

Марко Рубіо заявив, що США майже не мають чим посилити санкції проти Росії. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон майже вичерпав інструменти для запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, далі головним завданням стане контроль за виконанням уже чинних обмежень.

Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) у Канаді.

— Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали, — наголосив держсекретар.

Марко Рубіо уточнив, що нині увага США зосереджена на боротьбі з так званим тіньовим флотом, який Росія використовує для обходу нафтових обмежень. Він назвав це не новими санкціями, а «механізмом забезпечення виконання» вже чинних.

Окрім цього, держсекретар підкреслив, що європейські партнери мають активніше долучатися до контролю, оскільки більшість суден, задіяних у таких схемах, курсує поблизу їхніх територій. Водночас Марко Рубіо висловив сумнів у прагненні Москви до миру.

— Ми можемо оцінювати лише за діями. Вони чітко заявили, чого хочуть — решту Донеччини. І такі вимоги неприйнятні для України, — сказав держсекретар.

Посадовець також прокоментував масовані ракетні удари РФ по території України. На його думку, мета атак — зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

Марко Рубіо підтвердив, що США продовжують переговори з Києвом про допомогу у стабілізації енергосистеми:

— Ми намагаємося надати як спеціальне обладнання, так і оборонні засоби для захисту енергетичних об’єктів. Але проблема в тому, що обладнання часто знищується вже через тиждень після встановлення. І так триває два-три роки, — наголосив Марко Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу». Слід зазначити, що це перші серйозні обмеження, ухвалені Вашингтоном у межах другої каденції ДональдаТрампа.