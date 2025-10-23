  • четвер

США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів, — Бессент

США запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів. Фото: RuetersСША запровадили санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» за відмову Кремля від мирних переговорів. Фото: Rueters

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про новий пакет санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу».

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Лоуренсу Кадлоу, повідомляє Fox News.

Це перші серйозні обмеження, ухвалені Вашингтоном у межах другої каденції Трампа.

За даними Міністерства фінансів США, під обмеження потрапили також більшість дочірніх підприємств «Роснефть» та «Лукойл», у яких нафтові компанії володіють від 50% акцій.

Як зазначив Скотт Бессент, таке рішення в першу чергу спричинене тим, що Кремль не бажає сідати за стіл мирних переговорів з Україною.

«З огляду на відмову президента Путіна припинити цю беззмістовну війну, Мінфін накладає санкції на найбільші нафтові компанії, що фінансують воєнну машину Кремля. Мінфін готовий до нових кроків, якщо буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа для завершення цієї війни. Закликаємо союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій», — наголосив він.

Він також підкреслив, що санкції є сигналом для Кремля, що «нарешті настав час для припинення вбивств і негайного припинення вогню».

Заява американського міністра пролунала невдовзі після того, як Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає заборону імпорту російського зрідженого газу, обмеження на криптовалютні транзакції та санкції проти 118 суден так званого «тіньового флоту» РФ.

