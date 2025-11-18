Дональд Трамп погодиться на санкції проти Росії, якщо збереже вирішальний вплив на їхнє застосування. Фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп погодиться підписати закон про запровадження нових санкцій проти Росії, якщо збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо цих обмежень.

Про це повідомив високопоставлений посадовець Білого дому, на якого посилається Reuters.

За його словами, Дональд Трамп напередодні заявив журналістам, що не заперечує проти роботи республіканців над законопроєктом, спрямованим проти держав, які співпрацюють із Росією. Президент також запропонував розширити список санкцій, додавши до нього Іран.

Ініціаторами законопроєкту виступили сенатор Ліндсі Грем та конгресмен Брайан Фіцпатрік. Документ передбачає обмеження для країн, що продовжують вести бізнес із Росією, зокрема купують її енергоресурси.

На питання про готовність Дональда Трампа підтримати закон, посадовець наголосив: президент дав зрозуміти, що підпише документ. Водночас Білий дім наполягатиме на формулюваннях, які гарантуватимуть збереження президентського контролю над застосуванням санкцій.

Представник адміністрації підкреслив, що важливо, аби у санкційному пакеті було передбачено виняток, який забезпечує президенту вирішальне слово при ухваленні рішень щодо обмежень. За його словами, за таких умов Дональд Трамп розглядатиме можливість підписати законопроєкт.

Посадовець також додав, що Білий дім і надалі веде переговори з Росією щодо припинення війни, попри те що ця тема нині не перебуває у фокусі медіа через велику кількість інших подій.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу». Слід зазначити, що це перші серйозні обмеження, ухвалені Вашингтоном у межах другої каденції Дональда Трампа.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон майже вичерпав інструменти для запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, далі головним завданням стане контроль за виконанням уже чинних обмежень.