Сенатор США: заява Медведєва доводить, що Росія не хоче миру

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: X / Lindsey Graham

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із ініціаторів посилення санкцій проти РФ, заявив, що риторика Дмитра Медведєва свідчить про повну неготовність Росії до мирного врегулювання.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи останній допис Медведєва після ударів українських дронів по російських аеродромах.

У своєму пості заступник голови Ради безпеки РФ пригрозив «відплатою» та «знищенням» і заявив, що переговори у Стамбулі не мають на меті компроміс, а лише «швидку перемогу Росії та повне знищення неонацистської влади» в Україні.

У відповідь Грем заявив, що цінує те, що Медведєв дав зрозуміти: «Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі»

«Вітаю пана Медведєва з рідкісною хвилиною чесності з боку російської пропагандистської машини», — додав сенатор.

Нагадаємо, що перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.