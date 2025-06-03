  • вівторок

    3 червня, 2025

  • 28.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сенатор США: заява Медведєва доводить, що Росія не хоче миру

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: X / Lindsey GrahamАмериканський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: X / Lindsey Graham

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із ініціаторів посилення санкцій проти РФ, заявив, що риторика Дмитра Медведєва свідчить про повну неготовність Росії до мирного врегулювання.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи останній допис Медведєва після ударів українських дронів по російських аеродромах.

У своєму пості заступник голови Ради безпеки РФ пригрозив «відплатою» та «знищенням» і заявив, що переговори у Стамбулі не мають на меті компроміс, а лише «швидку перемогу Росії та повне знищення неонацистської влади» в Україні.

У відповідь Грем заявив, що цінує те, що Медведєв дав зрозуміти: «Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі»

«Вітаю пана Медведєва з рідкісною хвилиною чесності з боку російської пропагандистської машини», — додав сенатор.

Нагадаємо, що перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.

Останні новини про: Війна в Україні

У Росії заявили, що наступні переговори можливі вже незабаром — якщо Україна не завдаватиме ударів по аеродромах
У Миколаєві на жінку склали протокол за прослуховування російської музики на місцевому пляжі
Медведєв заявив, що мета переговорів — не мир, а перемога РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко
новини

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

Медведєв заявив, що мета переговорів — не мир, а перемога РФ
У Миколаєві на жінку склали протокол за прослуховування російської музики на місцевому пляжі
У Росії заявили, що наступні переговори можливі вже незабаром — якщо Україна не завдаватиме ударів по аеродромах

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

В облраді вирішували, чи нагороджувати Табунщика за захист Миколаївщини: «Розбирав завали, рятував людей»

6 годин тому

Через лайку в розмовах фігурантів, ВАКС відмовився транслювати на YouTube засідання у справі Князєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні