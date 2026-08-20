Після вбивства на площі Перемоги у мерії заявили, що бліндажі прибрати не можуть, а за порядок відповідає поліція

На даній території вечорами збирається молодь, а всередині періодично живуть безхатьки. Фото: МикВісті

Заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков відреагував на акцію на площі Перемоги після загибелі 18-річного хлопця. Люди, зокрема, звертали увагу на бліндажі біля супермаркету, де, за їхніми словами, збираються підлітки в алкогольному стані.

У розмові з «МикВісті» віцемер заявив, що влада неодноразово зверталася до військових щодо цих споруд.

Однак поки підстав для їх демонтажу немає, оскільки вони залишаються частиною системи оборони міста.

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— За дотримання правил правопорядку на території міста і і України загалом відповідає поліція. До чого до того інциденту те, що там є оборонні споруди, які періодично займаються невідомими особами? Це тимчасові оборонні споруди, які не може охороняти постійно цілодобово військовослужбовець, тому що військових не вистачає. І це все комплексна загальна проблема - війна і агресор. Все інше - це наслідки. Підлітки прямо там не збираються, вони збираються на площі, і це історично вже місце багатьох злочинів загалом. Була командентська година.Так хто за це відповідає, щоб у комендантську годину не було людей? Люди завжди будуть шукати крайнього, крім себе, своїх дітей, виховання дітей, контролю за своїми дітьми, — пояснив він.

За його словами, влада неодноразово порушувала питання про їх доцільність. Частину фортифікацій у Миколаєві вже демонтували.

— Від міського голови, від голови адміністрації були звернення щодо доцільності цих укриттів, тому що велику частину ми вже ліквідували за кошти бюджету. Було не одне звернення: доцільно чи недоцільно залишати їх надалі чи можна їх ліквідувати. На даний час з військової точки зору вони необхідні, — сказав Віталій Луков.

Віцемер додав, що остаточне рішення про демонтаж мають ухвалити військові, які відповідають за оборону Миколаєва.

— Бліндажі будуть стояти до прийняття відповідного рішення штабом оборони міста Миколаєва. На даний час з військової точки зору, вони необхідні, — зазначив він.

Віталій Луков також додав, що служби періодично прибирають територію біля оборонних споруд за бюджетні кошти. Водночас після прибирання територію знову засмічують.

На даній території вечорами збирається молодь, а всередині періодично живуть безхатьки. Фото: МикВісті

Відносно ситуації зі скупченням людей у вказаному районі речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко в коментарі «МикВісті» зазначив, що інспектори звертають увагу на такі місця під час патрулювання та реагують на виклики.

У межах компетенції правоохоронці можуть складати адмінматеріали. Зокрема, йдеться про появу у громадському місці у стані сп'яніння за статтею 178 КУпАП.

Але якщо порушень немає, патрульні можуть провести профілактичну бесіду. Лише перебування людей у громадському місці не є правопорушенням.

— У нас не заборонено збиратися будь-де, якщо це не порушує закон, — пояснив Віталій Душко.

Крім того, після загибелі 18-річного хлопця під час конфлікту в Миколаєві мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до батьків. Він закликав їх цікавитися, де перебувають діти, з ким вони проводять час та коли повертаються додому. Окремо мер наголосив на необхідності дотримуватися комендантської години.

— Поговоріть зі своїми дітьми. Навіть одна така розмова може бути дуже важливою, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Після загибелі 18-річного хлопця Олександр Сєнкевич звернувся до батьків Миколаєва. Скриншот

Нагадаємо, пізно увечері 17 серпня у Миколаєві сталася бійка біля супермаркету на вулиці Космонавтів. Від удару в голову на місці помер 18-річний парубок. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

Нічний конфлікт біля супермаркету у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного. Фото: Нацполіція

Через два дні Інгульський районний суд Миколаєва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави 23-річного чоловіка підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть хлопця. Відповідне рішення 19 серпня ухвалив суддя Дмитро Губницький.

20 серпня небайдужі миколаївці та близькі вийшли на акцію на площу Перемоги.

Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті

Пів року тому «МикВісті» писали, що покинуті оборонні укріплення та занедбана багатоповерхівка в Миколаєві перетворилися на притулок для людей без постійного місця проживання.

Пізніше голова адміністрації Інгульського району Миколаєва Ганна Ременнікова повідомила, що людей без постійного місця проживання, які оселилися у покинутих бліндажах та занедбаній багатоповерхівці, вже намагалися виселити, однак вони знову повертаються.