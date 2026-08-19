 Тримання під вартою без застави: суд у Миколаєві обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній бійці

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Головна Новини Правосуддя 14:21, 19 серпня, 2026

Тримання під вартою без застави: суд у Миколаєві обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній бійці

Суддя Дмитро Губницький. Фото Суспільне МиколаївСуддя Дмитро Губницький. Фото Суспільне Миколаїв

Інгульський районний суд Миколаєва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави 23-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 18-річного хлопця в ніч проти 17 серпня. Відповідне рішення 19 серпня ухвалив суддя Дмитро Губницький.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Згідно з матеріалами справи, потерпілий помер від закритої черепно-мозкової травми з набряком головного мозку.

Підозрюваний у залі суду визнав провину, висловив готовність виплатити компенсацію батькам загиблого та пошкодував про скоєне.

Адвокат клопотав про заставу у 266,2 тисячі гривень, вказуючи на 3-тю групу інвалідності підзахисного, однак суд задовольнив клопотання прокурора й залишив підозрюваного під вартою до 5 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Миколаєві біля супермаркету на вулиці Космонавтів сталася нічна бійка, після якої 18-річний парубок помер від удару в голову. Поліція затримала підозрюваного в цій справі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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