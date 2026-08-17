 Нічна бійка біля супермаркету у Миколаєві закінчилася смертю 18-річного парубка

  • понеділок

    17 серпня, 2026

  • 24.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 24.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 21:00, 17 серпня, 2026

Нічна бійка біля супермаркету у Миколаєві закінчилася смертю 18-річного парубка

Нічний конфлікт біля супермаркету у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного. Фото: НацполіціяНічний конфлікт біля супермаркету у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного. Фото: Нацполіція

Сьогодні вночі, 17 серпня, у Миколаєві сталася бійка біля супермаркету на вул. Космонавтів. Від удару в голову на місці помер 18-річний парубок. Поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Очевидець повідомив правоохоронців о 00:35, що біля супермаркету відбувається бійка. Один з чоловіків втратив свідомість.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Поліція та медики намагалися реанімувати 18-річного потерпілого. Але від отриманих травм він помер на місці події.

Очевидці повідомили поліцейським, що на вулиці Космонавтів між двома невідомими та хлопцем виник конфлікт. Один з молодиків вдарив іншого в обличчя. Від удару той упав на землю і втратив свідомість. Незнайомці втекли у невідомому напрямку, однак невдовзі їх розшукали патрульні неподалік.

«Слідчі затримали 23-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за узгодженням з Окружною прокуратурою Миколаєва повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років», — повідомили у поліції.

Суд має обрати запобіжний захід затриманому.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенському районі Миколаївської області 57-річний чоловік під час сварки вдарив дружину ножем у шию. Жінка померла в лікарні.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Водія загону Червоного Хреста, який евакуював людей з Херсона, поліція Миколаївщини відвезла до ТЦК
На Вознесенщині чоловік смертельно поранив дружину ножем під час сварки
«Шантажував інтимними відео»: на Миколаївщині вітчима підозрюють у насильстві над 13-річною падчеркою
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують демонтувати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві втретє проводять тендер на ₴86 млн на укриття для дитсадка, де з 2019 року не завершили аварійний капремонт

Аліса Мелікадамян
новини
Кишеня для громадського транспорту і додаткова смуга руху: частину пр. Богоявленського у Миколаєві збираються відремонтувати за ₴10,6 млн

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

Аліна Квітко
новини
У Вознесенську створили маршрут безбар’єрності: його ще мають облаштувати за відповідними вимогами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

«Шантажував інтимними відео»: на Миколаївщині вітчима підозрюють у насильстві над 13-річною падчеркою
На Вознесенщині чоловік смертельно поранив дружину ножем під час сварки
Водія загону Червоного Хреста, який евакуював людей з Херсона, поліція Миколаївщини відвезла до ТЦК

У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

У Миколаєві планують демонтувати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

4 години тому

«Там небезпечно знаходитися», — миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик у сквері «Вітовський»

Юлія Бойченко

Головне сьогодні

Warning: Undefined variable $action in /www/wwwroot/nikvesti.com/module/News/view/layout/layout.phtml on line 1639