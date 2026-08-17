Нічна бійка біля супермаркету у Миколаєві закінчилася смертю 18-річного парубка
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Сьогодні вночі, 17 серпня, у Миколаєві сталася бійка біля супермаркету на вул. Космонавтів. Від удару в голову на місці помер 18-річний парубок. Поліція затримала підозрюваного.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Очевидець повідомив правоохоронців о 00:35, що біля супермаркету відбувається бійка. Один з чоловіків втратив свідомість.
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Поліція та медики намагалися реанімувати 18-річного потерпілого. Але від отриманих травм він помер на місці події.
Очевидці повідомили поліцейським, що на вулиці Космонавтів між двома невідомими та хлопцем виник конфлікт. Один з молодиків вдарив іншого в обличчя. Від удару той упав на землю і втратив свідомість. Незнайомці втекли у невідомому напрямку, однак невдовзі їх розшукали патрульні неподалік.
«Слідчі затримали 23-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за узгодженням з Окружною прокуратурою Миколаєва повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років», — повідомили у поліції.
Суд має обрати запобіжний захід затриманому.
Раніше повідомлялося, що у Вознесенському районі Миколаївської області 57-річний чоловік під час сварки вдарив дружину ножем у шию. Жінка померла в лікарні.
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