 На Вознесенщині чоловік смертельно поранив дружину ножем під час сварки

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Головна Новини Інциденти 20:36, 15 серпня, 2026

На Вознесенщині чоловік смертельно поранив дружину ножем під час сварки

На Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем у шию. Ілюстративне фото НацполіціїНа Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем у шию. Ілюстративне фото Нацполіції

У Вознесенському районі Миколаївської області 57-річний чоловік під час сварки вдарив дружину ножем у шию. Жінка померла в лікарні.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Інцидент стався під час спільного вживання алкоголю. Між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік кухонним ножем поранив 58-річну дружину в шию.

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Вказується, що спочатку подружжя не зверталося по медичну допомогу. Через деякий час жінці стало погано, тому її родичка викликала швидку. Медикам чоловік не розповів про ножове поранення.

Жінку доставили до лікарні, де вона померла. Спочатку медики повідомили поліцію про смерть пацієнтки через гостре порушення мозкового кровообігу. Під час судово-медичного дослідження у неї виявили колото-різане поранення шиї.

Правоохоронці встановили, що до смерті жінки причетний її чоловік. Його затримали та повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що У Миколаєві пʼяний чоловік двічі відкрив стрілянину на пляжі та біля пункту видачі води, унаслідок чого постраждала місцева мешканка. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 103 тисячі 168 гривень.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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