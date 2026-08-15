В Очакові хочуть назвати гімназію на честь загиблого пілота F-16 Іванова

Пілот F-16 Повітряних сил ЗСУ Павло Іванов, який загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання. Instagram/Libkos

В Очакові планують присвоїти Очаківській гімназії №2 ім’я загиблого пілота F-16, Героя України Павла Іванова. Він був випускником цього навчального закладу.

Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті міської ради.

Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16. На момент загибелі йому було 26 років.

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Пілот родом з Очакова. До служби у Повітряних силах ЗСУ він навчався в Очаківській школі №2, яка нині має статус гімназії.

За особисту мужність і самовідданість під час захисту України Павла Іванова нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 13 березня 2025 року.

Також 12 квітня 2025 року Павлу Іванову посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Громадське обговорення щодо присвоєння гімназії імені Павла Іванова тривало з 30 травня до 15 липня.

Ініціатором обговорення виступило управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради. Остаточне рішення про присвоєння навчальному закладу імені Героя мають ухвалити депктати на сесії.

Нагадаємо, що у травні у Миколаєві відновили інформаційні таблички, присвячені полеглим військовим, зниклим безвісти та військовополоненим захисникам на пр. Центральному. Їх на початку травня зірвали вандали.

Самі пам'ятні знаки встановили у місті 15 лютого за ініціативи та на кошти родин захисників. У травні таблички пошкодили вандали. Поліція задокументувала факт правопорушення.