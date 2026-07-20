Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Очакову: пожежу гасили у кілька етапів через загрозу повторного удару

Наслідки атак по Очакову. Фото: ДСНС

У Очакові рятувальники гасили пожежу після атаки РФ поетапно через ризик повторних ударів. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки російського удару.

За словами рятувальників, через загрозу нових атак вогнеборці не могли постійно перебувати на місці пожежі. Роботи проводили поетапно — після кожного сигналу про небезпеку вони змушені були призупиняти гасіння та повертатися після відбою.

Наслідки атак по Очакову. Фото: ДСНС Наслідки атак по Очакову. Фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що російські атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на залякування людей.

«Ворог прагне посіяти страх і зруйнувати наше життя. Та щодня мешканці Очаківщини доводять: залякати українців неможливо. Ми тримаємося разом, підтримуємо одне одного і борімося за своє майбутнє», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атак по Очакову. Фото: ДСНС Наслідки атак по Очакову. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що правоохоронці документують наслідки ранкової атаки російських безпілотників по Очакову, внаслідок якої постраждала 48-річна жінка.