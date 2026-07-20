Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Очакову: пожежу гасили у кілька етапів через загрозу повторного удару
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Очакові рятувальники гасили пожежу після атаки РФ поетапно через ризик повторних ударів. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля.
Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки російського удару.
За словами рятувальників, через загрозу нових атак вогнеборці не могли постійно перебувати на місці пожежі. Роботи проводили поетапно — після кожного сигналу про небезпеку вони змушені були призупиняти гасіння та повертатися після відбою.
У ДСНС наголосили, що російські атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на залякування людей.
«Ворог прагне посіяти страх і зруйнувати наше життя. Та щодня мешканці Очаківщини доводять: залякати українців неможливо. Ми тримаємося разом, підтримуємо одне одного і борімося за своє майбутнє», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці документують наслідки ранкової атаки російських безпілотників по Очакову, внаслідок якої постраждала 48-річна жінка.
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