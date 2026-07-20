 Поліція документує наслідки атаки на Очаків, внаслідок якої постраждала жінка

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Головна Новини Інциденти 12:30, 20 липня, 2026

Поліція документує наслідки атаки на Очаків, внаслідок якої постраждала жінка

Наслідки атаки на Очаків 20 липня. Фото: Нацполція МиколаївщиниНаслідки атаки на Очаків 20 липня. Фото: Нацполція Миколаївщини

Правоохоронці документують наслідки ранкової атаки російських безпілотників на Очаків Миколаївського району, внаслідок якої постраждала 48-річна жінка.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, близько 9:00 російські війська атакували місто безпілотниками. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

Наслідки атаки на Очаків 20 липня. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки на Очаків 20 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок удару було пошкоджено нежитлове приміщення, а також загорівся легковий автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували, повідомили ДСНС Миколаївської області.

Наразі на місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Вони обстежують територію, фіксують наслідки обстрілу та збирають речові докази.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії в межах кримінального провадження, відкритого за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вранці 20 липня росіяни також атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу були пошкоджені дві АЗС та вікна багатоповерхівки. За словами мера Олександра Сєнкевича, пошкодженні три дахи та 28 вікон.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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