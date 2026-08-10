Недобудований корпус варварівського ліцею досі не накрили дахом

Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Попри обіцянку накрити у січні 2026 року дахом недобудований корпус миколаївського ліцею №60, роботи досі невиконані.

Про це «МикВісті» повідомили в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

Як відомо, недобудований корпус варварівського ліцею потрібно було накрити дахом до початку зими 2025 року. В ОВА розраховували на допомогу з міського бюджету, оскільки заклад знаходиться на балансі міста. Але там повідомили, що грошей на це немає. Після чого підрядник пообіцяв накрити недобудову дахом у січні.

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Однак на сьогодні ці роботи не виконані, кажуть в ОВА.

«Роботи з накриття даху не завершено», — відповіли там.

Нагадаємо, що роботи з будівництва нового корпусу ліцею №60 досі не поновили. Їх призупинили ще восени 2025 року через відсутність фінансування з державного бюджету.

Наразі об'єкт готовий лише на 36%. Підрядник демонтував зруйновану будівлю та звів «коробку» нової: влаштував фундамент, монолітну залізобетонну плиту перекриття над підвалом та збудував чотири поверхи. Такі дані нам надали в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

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Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.