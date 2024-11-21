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Новий корпус миколаївського ліцею №60 планують добудувати до серпня наступного року

Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «МикВісті»Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «МикВісті»

У Миколаєві планують у серпні 2025 року ввести в експлуатацію відбудований корпус ліцею №60.

Про це йдеться у матеріалі на платформі DREAM.

Зазначається, що миколаївський ліцей №60 у мікрорайоні Варварівка — один з найбільших в місті. До початку повномасштабного вторгнення там навчалося понад 650 дітей.

Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «МикВісті»Підрядник почав відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Миколаєві, фото «МикВісті»

Навчальний заклад зруйнували ворожі ракети. Відповідно до проєкту заплановано збудувати новий триповерховий корпус. В будівлі облаштують нові спортзал та актовий зал, харчоблок. Передбачено встановлення ліфту.

Загальний бюджет відбудови закладу  — 111.3 мільйони гривень. Завершення робіт та внутрішнє облаштування приміщень заплановано на наступний рік.

Будівництво корпусу ліцею №60. Фото з платформи DREAMБудівництво корпусу ліцею №60. Фото з платформи DREAM

Нагадаємо, що у квітні 2022 касетна бомба влучила в один з корпусів ліцею №60. Будівля була пошкоджена, вибито вікна і двері. В липні 2022 року ракетним ударом було повністю знищено корпус початкової школи ліцею, пошкоджено основний корпус та дитячий майданчик поряд.

Більше про відбудову навчального закладу читайте у матеріалі «МикВісті»: «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?

Зруйнований корпус ліцею №60 у Варварівці, березень 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Зруйнований корпус ліцею №60 у Варварівці, березень 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Також нагадаємо, що у 2024 році уряд виділив Миколаївській області 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «МикВісті» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів  реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

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