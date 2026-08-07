Уряд виділив майже ₴10 млн субвенції на проєкти відновлення у Миколаївській області

Будівельний кран на території ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Миколаївська область отримає майже 9,9 мільйона гривень з державного бюджету на фінансування проєктів відновлення.

Відповідне рішення про розподіл субвенції на реалізацію проєктів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України затвердив уряд 6 серпня, пишуть «МикВісті».

Загалом між громадами України розподілили понад 1,7 мільярда гривень субвенції на проєкти відновлення.

Для Миколаївської області передбачили 9,9 мільйона гривень. Усі ці кошти спрямують Мигіївській сільській громаді. Водночас громада має забезпечити співфінансування у розмірі майже 1,9 мільйона гривень.

Водночас сусідня Одеська область отримає 70,6 мільйона гривень. Найбільшу суму — 51,2 мільйона гривень — передбачили для бюджету Одеси. Ще 10 мільйонів гривень спрямують Дальницькій громаді, а 9,4 мільйона гривень — Катлабузькій селищній громаді.

Варто зазначити, що Надзвичайна кредитна програма для відновлення України передбачає фінансування проєктів відбудови місцевої інфраструктури за рахунок державної субвенції із обов'язковим співфінансуванням з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада просить 1,1 мільярда гривень додаткової дотації з державного бюджету України на 2026 рік, оскільки у місцевому бюджеті є дефіцит, зокрема на виплату зарплат, харчування у дитсадках, виплату компенсацій за проїзд пільговиків.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, рішення про виділення додаткових коштів залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Як зазначав мер, станом на липень уряд так і не надав офіційної відповіді, а Міністерство фінансів продовжує аналізувати міський бюджет.

Водночас новопризначений міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що й надалі підтримуватиме область та пообіцяв відстоювати її інтереси під час розподілу коштів державного бюджету та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Брак грошей у бюджеті Миколаєва

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйона гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік становлять 5,54 мільярдів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5,26 мільярда гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.