«Це просто нереально», — Сєнкевич каже, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення зарплат вчителям, яке ініціювала держава

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава.

Про це міський голова сказав під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити заробітну плату педагогічним працівникам з січня 2026 року на 30%, а з вересня — ще на 20%.

Мер Олександр Сєнкевич каже, що у міському бюджеті коштів на збільшення зарплат немає, оскільки загалом цьогоріч місту не вистачає 1,5 мільярда гривень.

— У 2026 році люди отримують зарплату менше, не більше, а менше, ніж вони отримали в минулому році. Тому ми звертались до Верховної Ради, до Кабінету Міністрів. Наступного тижня у нас буде зустріч, я сподіваюсь, з народними депутатами з Миколаєва, з головою ОВА і будемо дивитись, як нам все ж таки отримувати гроші від державного бюджету. Тобто нам сьогодні взагалі-то необхідно ще додатково 1,5 мільярда гривень. І коли держава сьогодні приймає рішення щодо збільшення зарплати вчителям і кладе це на місцеві громади, то ми кажемо: «Вибачте, ми не можемо забезпечити того, що в нас є. Просимо вас допомоги, а ви нас просите збільшити ще видатки». Ну, це нереально просто», — пояснив Олександр Сєнкевич.

Міський голова вважає, що підвищити зарплату вчителям можливо лише за умови підтримки з державного бюджету.

— Вчора Асоціація міст проробила звернення до Кабінету Міністрів стосовно цієї правки, що це можливо виключно за гроші державної підтримки, але ніяк за місцеві гроші. Тобто Миколаїв — це не одна громада, в якої сьогодні склалась така ситуація. Звичайно, є громади, в яких є профіцитні бюджети. Для цього є інструмент реверсної дотації, тобто виймання грошей з місцевих громад, які мають профіцитний бюджет і надання таким, які мають дефіцитний, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. Різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%, сказав він. Тому, пояснив мер, підвищити зарплати посадовцям можуть лише за умови фінансової допомоги з державного бюджету.

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Щоб закрити потреби міста на сесії 30 грудня депутати звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.