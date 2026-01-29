Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поїде в Київ захищати міський бюджет: місто розраховує на 1,1 мільярда держдотації. Фото: архів МикВісті

Через дефіцит міського бюджету Миколаїв розраховує на додаткову підтримку з держбюджету. Міський голова Олександр Сєнкевич готується до поїздки в Київ, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції.

Про це він заявив в ході засідання сесії міськради 29 січня, пишуть «МикВісті».

За словами мера, наразі бюджет міста забезпечений коштами на заробітні плати та комунальні послуги лише на 82,5%. Щоб покрити цей розрив, влада Миколаєва намагається отримати від держави субвенцію у розмірі 1,1 мільярда гривень.

Мер також повідомив, що до вирішення питання залучені голова ОВА та народні депутати Олександр Гайду, Олександр Пасічний та Ігор Копитін. Спільне звернення вже надіслано до Міністерства фінансів та профільного комітету Верховної Ради.

— Минулого тижня ми разом із головою обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та народними депутатами Олександром Гайду, Олександром Пасічним і Ігорем Копитіним провели онлайн-зустріч. Ми опрацювали звернення, підготували його та вже направили до Міністерства фінансів, голови профільного бюджетного комітету Роксолани Підласої та народних депутатів для подальшого опрацювання, – розповів Олександр Сєнкевич.

Окрім цього, з відповідним зверненням до Офісу Президента України виступила Асоціація міст України. Міську владу вже попросили підготувати детальну презентацію бюджету Миколаєва з описом проблемних питань.

— Мені вже телефонували з проханням підготувати детальну презентацію бюджету міста з усіма проблемними питаннями — найближчим часом ми поїдемо на захист. Нам визначать дату зустрічі, де ми пояснюватимемо, чому місту не вистачає фінансового ресурсу. Наразі ми розраховуємо на отримання субвенції в обсязі 1,1 мільярда гривень. Коли буде погоджена конкретна сума і ми отримаємо підтвердження, ви (депутати – прим.) обов’язково будете поінформовані під час її розподілу. Зараз бюджет міста забезпечує лише 82,5% потреб на комунальні послуги та заробітну плату. Ми просимо державну підтримку виключно для покриття цих витрат, щоб стабілізувати фінансову ситуацію, – сказав мер.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року в бюджеті Миколаєва невитраченими залишились 653 мільйони гривень. Такими є офіційні дані використання коштів бюджету Миколаєва станом на 1 січня 2026 року, опубліковані на офіційному сайті міської ради.