 Миколаїв знову шукає проєктантів для відновлення 68 будинків за гроші Світового банку

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Головна Новини Самоврядування 15:00, 29 липня, 2026

Миколаїв знову шукає проєктантів для відновлення 68 будинків за гроші Світового банку

Наслідки російського обстрілу Миколаєва 19 липня 2024 року, фото: «МикВісті»Наслідки російського обстрілу Миколаєва 19 липня 2024 року, фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває відбір консультантів, які розроблятимуть проєкти відновлення 68 багатоквартирних будинків у межах програми «HOPE», що фінансується Світовим банком.

До кінця 2027 року місто планує отримати готову проєктну документацію для кожного будинку, після чого — перейти до закупівель будівельних робіт, повідомив у коментарі «МикВісті» заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов.

За його словами, зараз місто проводить дев'ять закупівель — за їх результатами оберуть консультантів, які розроблятимуть проєкти відновлення будинків.

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Усі учасники проходять відбір за процедурами Світового банку у три етапи: спочатку компанії подають документи для підтвердження кваліфікації, потім — технічні та фінансові пропозиції, після чого відбуваються переговори й укладається договір.

— Зараз ми знаходимося по всіх дев'яти закупівлях або на першому, або на другому раунді, — сказав Ігор Набатов.

За словами посадовця, наразі в закупівлях беруть участь лише українські компанії, за виключенням турецької компанії Denzai.

Після визначення консультантів, вони мають підготувати для кожного будинку кілька варіантів ескізного проєкту, які погоджуватимуть із замовником та мешканцями. Далі консультант має розробити повну проєктну документацію, організувати проходження експертизи та підготувати технічне завдання для майбутнього підрядника.

— Ми повинні отримати в кінці 2027 року вже повністю запроєктований кластер по кожному будинку, — зазначив Ігор Набатов.

Після цього через закупівельну платформу Світового банку STEP оголошують тендери на виконання будівельних робіт, зазначив він.

Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій України «МикВісті» пояснили, що закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві вирішили перезапустити через вимоги до учасників тендерів. Наразі розглядають можливість зменшити умови участі у закупівлях, але для цього з відповідною пропозицією до Світового банку має звернутися міська рада.

HOPE: Відбудова житла у Миколаєві

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

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Згодом стало відомо, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію — про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання».

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «HOPE» — енергозбереження та благоустрій.

«В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках «HOPE», — додали там.

Станом на листопад 2025 року тривали тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «HOPE».

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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