До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Прибудинкова територія на Євгена Логінова, 12/2, жовтень 2025 року, фото «МикВісті»Прибудинкова територія на Євгена Логінова, 12/2, жовтень 2025 року, фото «МикВісті»

Миколаїв отримав 150 мільйонів гривень Світового банку у межах проєкту «HOPE» на створення проєктів відбудови 54 багатоповерхівок та навколишньої території. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?».

Інформацію по цих 4 будинках, де вже розроблялась проєктно-кошторисна документація реконструкції, міська рада оголошувала відкрито на майданчиках публічних закупівель. Загалом це:

  • 556 тис. грн — Євгена Логінова, 12/2 (колишня Крилова, — прим.) у Заводському районі;
  • 988 тис. грн — Адміральська, 32 у Центральному районі;
  • 329 тис. грн — Райдужна, 63 у Корабельному районі;
  • 168 тис. грн — Вокзальна, 61 також у Корабельному районі.

У Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва відповіли, що будинки обиралися «без залучення людського фактора». Тобто рішення, для якого будинку розробляти проєкт відбудови у межах «HOPE», а для якого ні, приймалися не посадовцями, а комп'ютером.

Загалом відібрали близько 300 будинків у п’яти містах: Миколаєві, Запоріжжі, Бучі, Макарові та Ізюмі, а потім виключили з них найменші за площею, сформували кластери з 200 будинків, серед яких Миколаїв отримав перелік з 54 багатоповерхівок.

У Департаменті ЖКГ Миколаєва наполягають, що не могли вплинути на результати відбору: «Він проходив через DREAM — Державну цифрову екосистему управління відновленням із застосуванням прозорих критеріїв і спеціального геоінструменту Suitability Tool від City Planning Labs, рекомендованого Світовим банком. Це дозволило забезпечити об’єктивну оцінку та сформувати кластери з урахуванням локації, стану будівель, безпеки, комунікацій та інших факторів».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк.

Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Водночас робити проєкти відбудови багатоповерхівок мають до квітня 2026 року.

