У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

У міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі 54 будинки, на проєктування яких за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв під час пресконференції міського голови 30 серпня, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті».

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», який фінансує Світовий банк. Загалом міська влада подала на конкурсний відбір 224 будинки, з яких відібрали 54, які поділили на 21 кластер.

Головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа поцікавилась у міського голови, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії.

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Після цього мер Олександр Сєнкевич спрямував це питання своєму заступнику Сергію Коренеєву.

— Катерина Середа задала питання, чи не є у вас переживання стосовно того, що ви закінчите формувати проєктно-кошторисну документацію, а до діла, до будівництва справа не дійде. Просто тому що не встигнемо, а проєктна документація буде вже outdated (протермінована, — прим.), — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами Сергія Коренєва, оголошення тендерів на проєктування будинків має розпочатися у серпні 2025 року.

— Усі прекрасно розуміють терміни, що неможливо, запроєктувати двір за 2-4 місяці. Іноді це два, три, чотири будинки в одному кластері разом з благоустроєм, разом зі зміною фактично простору, де люди будуть проживати. Усі розуміють, що проєктування займе певний термін. Оголошення закупівлі очікується протягом серпня місяця. Після цього буде відведений логічний термін на проєктування і далі буде наданий логічний термін на реалізацію будівництва, — сказав Сергій Коренєв.

Заступник мера додав, що усі 54 будинки у Миколаєві не встигнуть відбудувати впродовж наступного року.

— І це не значить, що усе буде збудовано у 2027 році. Це значить, що стільки людино-годин буде передбачено у проєкті, стільки ми будемо очікувати від наших підрядників будувати. На це все розраховує і проєкт HOPE і Світовий банк, — сказав Сергій Коренєв.

Він пояснив, що відбудова цих будинків включає відновлення усієї житлової інфраструктури двору.

Сума, яка була виділена, вона виділена на проєктування не тільки будинків, а й всієї житлової інфраструктури в цих кластерах. Це стосується, наприклад, підстанції електрозабезпечення в цьому кластері. Тому виділена сума вражає. Але це не значить, що ця сума буде вся витрачена, оскільки процедури закупівель будуть відстежувати Світовий банк і група управління проєктами, — додав Сергій Коренєв.

Мер Олександр Сєнкевич додав, що міська влада також займатиметься питанням пошуку проєктних організацій, оскільки вони мають відповідати встановленим Світовим банком критеріям.

— Треба сказати, що ми звертаємося до всіх проєктних організацій, які є в місті Миколаєві. Буде організований пошук цих проєктних організацій, тому що це не просто так, це пошук організацій за критеріями Світового банку, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що знайти такі проєктні організації може бути проблематично.

— Це не просто якісь там організації вийшли з підвалу і вирішили працювати над проєктом. Там ще будуть додаткові критерії, тому що вибір переможців буде на майданчику Світового банку. Це ще інша проблема. Тому що проблема не в тому, щоб зробити цей проєкт, а навіть у тому, чи є такі проєктувальники, які зможуть встигнути це. І це велика проблема для нас. Ми дуже сподіваємося, що вони це розуміють, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, в Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що не планують у 2025 році відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів, оскільки бюджеті міста немає на це коштів.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».