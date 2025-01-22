У Миколаєві поки не планують відбудовувати зруйновані через війну житлові будинки, — ДЖКГ

Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві наразі не планують відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів.

Про це під час брифінгу 17 січня розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний, пишуть «МикВісті».

За словами Бездольного, наразі у міста немає фінансових можливостей для відновлення таких будівель. Основна причина — вилучення частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що суттєво зменшує бюджетні надходження.

— Дивіться, на поки що планів з відбудови будинків, які були зруйновані від російських обстрілів немає. На жаль, з вилученням ПДФО у нас не вистачає, щоб відремонтувати, не говорячи про те, щоб будувати нове. До того ж по суті, люди отримують сертифікати, за які вони можуть прибрати собі інше житло. Тому я не бачу тут критичної проблеми — багато хто вже скористався цією можливістю і має нове помешкання, — зазначив Дмитро Бездольний.

Заступник департаменту ЖКГ заявив, що у випадках, коли технічні звіти свідчать про значні пошкодження будівель або їхню економічну недоцільність для відновлення, міська влада зосереджується на юридичному забезпеченні мешканців компенсаційними сертифікатами.

— Яскравий приклад — будинок на вулиці Крилова, 54. Спочатку технічний звіт дозволяв видачу сертифікатів лише для мешканців трьох верхніх поверхів. Проте після додаткового звіту, замовленого департаментом ЖКГ у київського проєктного інституту, з’явилася можливість для мешканців усього сьомого під’їзду подаватися на сертифікати. Це дало їм юридичну основу для вирішення житлового питання, — підкреслив він.

Заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник відзначив, що у 2024 році вдалося виконати значну частину робіт із поточного та капітального ремонту пошкоджених будівель.

— Поточним ремонтом ми відновили 22 житлових будинки — це заміна вікон, встановлення пандусів, ремонт інженерних мереж. Що стосується покрівель, то було відновлено 29 дахів. У межах капітального ремонту відновлено 5 будинків із значними пошкодженнями конструктивних елементів. Крім того, минулого року ми розпочали роботи ще на 5 будинках — було проведено закупівлі, укладено договори з підрядниками, і ці роботи ми плануємо завершити у 2025 році, — повідомив Артем Сапожник.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

Також в серпні 2024 виконавчий комітет міської ради погодив демонтаж ще чотирьох будинків у Миколаєві, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Йдлось про демонтаж житлового будинку за адресою Аляуди, 2, два корпуси будинку по вулиці Набережна, 25, а також демонтаж будинку з квартирами 14-20 по вулиці Нікольська, 13.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».