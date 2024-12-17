«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Корпус зруйнованого будинку на Адміральській, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Пріоритетом роботи Департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва у 2025 році стане відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків.

Про це сказав заступник директора Департаменту ЖКГ міської ради Ігор Набатов під час профільної комісії міської ради 16 грудня, пишуть «МикВісті».

— На чому ми зосереджуємося? Якщо казати про бюджет наступного року, то основний наголос однозначно буде робитися на відновлення житла, що було пошкоджено внаслідок збройної агресії, – сказав Ігор Набатов.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

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У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планували витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Читайте також статтю «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».