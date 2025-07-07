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Миколаїв отримає понад ₴150 млн на проєктування ремонту зруйнованих багатоповерхівок

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Миколаїв отримає 150,3 мільйона гривень з держбюджету на розробку проєктів для ремонту багатоповерхівок, пошкоджених через війну.

Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів України. 

Кошти виділено в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)», що реалізується за підтримки Мультидонорського трастового фонду Світового банку.

Проєкт спрямований на відновлення житлового фонду в п’яти найбільш постраждалих громадах. На першому етапі Уряд розподілив 540 мільйонів гривень між такими містами: Миколаїв, Буча, Макарів, Ізюм та Запоріжжя.

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У Миколаєві до програми включено 54 багатоквартирні будинки, згруповані у 21 кластер — саме вони першими отримають проєктну документацію для подальших ремонтів.

Відбір будинків здійснювався через цифрову систему DREAM із використанням інструменту Suitability Tool від City Planning Labs. Це дозволило обрати об’єкти з подібними типами пошкоджень для ефективного планування ремонтних робіт. Усього в межах проєкту HOPE під проєктування потрапляють 194 будинки в п’яти громадах. 

Головним розпорядником субвенції є Міністерство відновлення, а конкретні виконавці визначатимуться місцевими органами влади.

Передбачено, що кошти субвенції можуть спрямовуватися як на спеціальний рахунок Мінвідновлення, відкритий в «Укрексімбанку», так і безпосередньо контрагентам для оплати товарів, робіт і послуг. При цьому використання грошей має відповідати умовам грантової угоди, операційному посібнику проєкту, а також укладеним договорам і угодам про безповоротну передачу коштів.

Місцеві органи влади, які отримають фінансування, щомісяця звітуватимуть головному розпоряднику про використання коштів. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Проєкт не передбачає безпосередніх ремонтів — на цьому етапі йдеться саме про розробку проєктно-кошторисної документації, без якої неможливо розпочати повноцінне відновлення.

Нагадаємо, що у Миколаєві триває реалізація державної програми «єВідновлення». Станом на травень 2025 року містянам виплатили понад 116 мільйонів гривень за пошкоджене житло.

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