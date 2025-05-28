Миколаївці вже отримали понад ₴116 млн компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває реалізація державної програми «єВідновлення». Містянам виплатили понад 116 мільйонів гривень за пошкоджене житло.

Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, станом на травень 2025 року жителі подали 4379 заяв на участь у програмі.

Комісія вже погодила 2331 з них на загальну суму 124 мільйони 737 тисяч 228 гривень. З цієї кількості 2162 заявники вже фактично отримали компенсацію, що загалом склала 116 мільйонів 743 тисячі 593 гривень.

Громадяни, які ще не скористалися правом на допомогу можуть звертатися до Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (вул. Павла Скоропадського, 7). Телефон для довідок: (0512) 53-74-48.

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Крім того, з 2 по 13 червня 2025 року (щовівторка та щочетверга з 15:00 до 17:00) проводитиметься особистий прийом громадян першим заступником директора департаменту Ігорем Набатовим. Консультації стосуватимуться питань, пов’язаних із пошкодженим або зруйнованим майном.

Попередній запис обов’язковий — не пізніше ніж за один робочий день. Телефон для запису: (0512) 47-71-88.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що за програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.