У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Епіцентр удару в будинку на Пограничній, архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська міська влада оголосила три тендери на пошук проєктантів капітального ремонту 20 багатоквартирних будинків, що увійшли до кластерів у межах міжнародного проєкту «HOPE».

Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, передають «МикВісті».

Він нагадав, що загалом у межах проєкту «HOPE» планується відновити 54 будинки. На сьогодні вже оголошено три закупівлі у системі Prozorro щодо 20 будинків — зараз очікуються результати. Ще чотири закупівлі, що охоплять 34 будинки, перебувають на стадії погодження. Усі сім тендерів проходитимуть за єдиним принципом.

Планується проведення технічної оцінки та розробка проектної документації для капітального ремонту 20 будинків:

будинки 2, 4 та 6, вул. Новобудівна (Корабельний район)

будинки 57 та 59, вул. Райдужна

будинок 63, вул. Райдужна

будинок 61, вул. Вокзальна

будинки 3, 3а, та 5, вул. Євгена Логінова (колишня Крилова)

будинок 92, вул. Херсонське шосе

будинки 67, 69 та 71, вул. Космонавтів

будинки 4, 6, 8 та 10, проспект Богоявленський

будинки 49/1 та 53, вул. Вадима Благовісного (колишня Нікольська)

За його словами, йдеться про початковий етап відбору компаній, які розроблятимуть фінансову та технічну документацію.

«На зараз закупівля №1, яка включила будинки по проспекту Богоявленському, 4,6,8,10 – це кластер ML- 01, та кластер ML- 03 – це будинки 49/1 та 53 по вулиці Вадима Благовісного (Нікольська) . Початково там був строк подачі до 17 жовтня. В процесі оцінки пропозицій які надійшли, у нас виникла необхідність у продовженні строку отримання відповідних пропозицій від учасників, тому що є зауваження. Тому було продовжено строк до 12 листопада. Також паралельно закупка №2 та №3 оголошені на ті самі дати, № 2 на 11 листопада та № 3 на 13 листопада», — зазначив посадовець.

Набатов підкреслив, що зараз триває лише перша стадія — запит на вираження зацікавленості. На цьому етапі компанії лише підтверджують свою готовність брати участь, без подання детальних документів чи цінових пропозицій.

«Фактично ми оголосили, що є такі критерії, яким повинні відповідати організації. Якщо ви відповідаєте – то будь-ласка повідомте в якому плані ви відповідаєте. Тільки інформаційно, жодних документів додаткових вони не повинні зараз надавати для того, щоб підтвердити наявність якогось досвіду чи ще чогось», — пояснив він.

Ігор Набатов також додав, що міста, які беруть участь у пілотному проєкті, активно обмінюються досвідом. За його словами, підрядники охочіше обирають ті громади, де ситуація з безпекою стабільніша.

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк. Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання

В свою чергу Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва пояснило, що питання стосувалось пошкодженого дому на вулиці Адміральська, 32, де Миколаїв влітку 2025 року уклав з компанією «Арх дизайн» договір на розробку проєкту відбудови. Втім заступник директорка ДЖКГ Ігор Набатов зауважив, що така ситуація склалась не лише за цією адресою.

Проєкт реконструкції житлового будинку по Адміральській, 32, який місто замовило за майже 1 млн грн

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Водночас робити проєкти відбудови багатоповерхівок мають до квітня 2026 року.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».