«Ми на той момент не розуміли», - ДЖКГ Миколаєва пояснили, чому вдруге замовляють 4 проєкти відбудови житла

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради. Фото: «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва пояснило, чому у проєкт «HOPE» потрапили пошкоджені внаслідок військової агресії будинки, на які місто попередньо замовляло розробку проєктно-кошторисної документації.

Мова про це йшла під час брифінгу департамента у четвер, 6 листопада, повідомляють «МикВісті».

Зокрема питання стосувалось пошкодженого дому на вулиці Адміральська, 32, де Миколаїв влітку 2025 року уклав з компанією «Арх дизайн» договір на розробку проєкту відбудови. Втім заступник директорка ДЖКГ Ігор Набатов зауважив, що така ситуація склалась не лише за цією адресою.

Закупівлі за правилами Світового банку є тривалими — від моменту оголошення до підписання договору може минути до трьох місяців. Тому ДЖКГ проводило власні закупівлі, щоб виконати стабілізаційні роботи — заходи, які дозволили зберегти будівлю від подальших руйнувань.

— Логіка проєкту HOPE — відбудовуємо краще, ніж було. Наші всі проєкти, в силу різних причин, це відбудувати так, щоб люди могли зайти і проживати. На жаль, іноді відбуваються ситуації, де ми вже запроєктувалися, або навіть, якщо ми десь паралельно проєктуємося. Чому так? Проєкт HOPE досить довгостроковий. Ми бачимо, що навіть найпростіша закупівля за правилами Світового банку відбувається три місяці. Це найшвидший варіант з моменту оголошення до моменту підписання договору. В наших випадках максимум два тижні проходить з моменту оголошення до моменту підписання договору. На зараз є задача для проєктантів розробити документацію до квітня 26-го року, але я не вірю в це. Ми бачимо, що всі будинки є доволі складними і до квітня 26-го року однозначно в ці сроки ніхто не входиться. Але питання навіть не в цьому. Наші проєкти включають як правило виключно стабілізаційні заходи для того, щоб будинок можна було залишився стояти. HOPE це енергозбереження, заходи з благоустрою, якщо є така необхідність. В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках HOPE. І може статися ситуація така, що ми, можливо, зможемо вийти на будівельні роботи, але в рамках HOPE будуть дороблені ті речі, які не були передбачені в рамках наших відновлювальних робіт, — каже Ігор Набатов.

Заступники директора ДЖКГ Миколаєва Артем Сапожник та Ігор Набатов. Фото: «МикВісті»

Заступник директора департаменту Артем Сапожник зазначив, що договір було підписано ще до того, як стало відомо, які саме будинки увійдуть до HOPE. Водночас у ДЖКГ додають — одне іншому не заважає.

— Ми на момент необхідності проєктування Адміральської 32 не розуміли, чи буде цей будинок взагалі в HOPE. Це просто до того, чому ось так іноді відбувається. І, в принципі, проєктування ми замовляли саме з цією метою, щоб почати рух з подальшим відновленням даного будинку. А остаточний перелік будинків по проєкту HOPE було вже сформовано в цьому році, коли у нас вже повним ходом йшло проєктування, — зауважив він.

Проєкт реконструкції житлового будинку по Адміральській, 32, який місто замовило за майже 1 млн грн

Водночас, за словами Ігоря Набатова, щодо будинку на Адміральській, 32 виникли сумніви на рівні Міністерства та Світового банку, чи може він залишатися у програмі HOPE. Один із під’їздів будинку зруйнований повністю, і його потрібно відбудувати «з нуля», що суперечить концепції «Build Back Better».

— По паспорту 4 під'їзди, зараз їх 3. Тобто ми повинні відновити 4-й під'їзд. На жаль, там є реально суперечності. І настільки вони суттєві, що ми поки що пропустили цю закупівлю, ми вирішили її на останнє залишити, для того, щоб вони все ж таки визначилися там в себе. Навіть питання не в Міністерстві, а в Світовому банку, тому що нормативні визначення відбудови в законодавстві України і на рівні Світового банку можуть по-різному трактуватися. І, на жаль, може навіть бути ситуація, що цей будинок взагалі випаде. Всі документи, технічні звіти, акти комісійного обстеження попередньо направлялися до міністерства, і вони їх бачили, і питань в той момент не було. Зараз чомусь вони почали виникати, — зазначив Ігор Набатов.

Попри це, у департаменті наголошують, що навіть якщо цей будинок буде виключено, кластер відновлення не постраждає, адже в ньому є інші об’єкти, якими можна замінити і продовжити роботу.

Реклама

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк. Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень. До цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Водночас робити проєкти відбудови багатоповерхівок мають до квітня 2026 року.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».