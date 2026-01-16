«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Зруйнований будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення 54 житлових багатоповерхівок за проєктом «Hope» Світовий банк профінансує їх відбудову.

Про це міський голова сказав під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Як відомо, для відбудови 54 будинків у Миколаєві розроблять проєктно-кошторисну документацію на 150,3 мільйона гривень.

— Ці кошти виділені Світовим банком через проєкт «Hope», — нагадав мер.

На уточнення журналіста, чи є вірогідність того, що розроблені проєкти відновлення лежатимуть невиконані, мер спочатку відповів: «Може бути так».

— Але, знову ж, не думаю, що так вийде, тому що це Світовий банк і домовленість на рівні держави. Миколаїв зробив дуже велику роботу, щоб пройти цей конкурс. Зараз за правилами Світового банку ми відбираємо організації, які займатимуться проєктуванням, вони розроблять проєктно-кошторисну документацію, яка потім буде використана ними для проведення закупівель по ремонту цих будівель. Тобто ці кошти плануються не з міського бюджету, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що кошти на фінансування відбудови цих будинків місто розраховує отримати від міжнародних партнерів.

— Ми сподівались на це, коли вирішили йти в цей проєкт. Ми ствердились у цій думці, коли держава виділила кошти у розмірі більше 150 мільйонів гривень. І, в принципі, ми думаємо, що це такий стратегічний, послідовний шлях, що після проєктування підуть гроші на фінансування цих проєктів, — пояснив він.

Відбудова 54 будинків у Миколаєві

Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «Hope», що фінансує Світовий банк. У Миколаєві відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року.

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «Hope» — енергозбереження та благоустрій. «В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках HOPE», додали там.

Наразі тривають тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «Hope».