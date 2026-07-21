Мешканці пошкодженого будинку на Миколаївщині 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Драбина, якою мешканці щодня дістаються власних осель, фото «МикВісті»

Дерев’яна драбина веде до невеликого вікна на другому поверсі. Через нього мешканці пошкодженого будинку в селі Промінь на Миколаївщині уже четвертий рік потрапляють до своїх квартир. Іншого шляху немає: після російського обстрілу в під’їзді обвалилися сходові марші, а прохід завалило бетонними плитами.

Частина людей виїхала, але дві родини продовжують тут жити. Вони носять драбиною продукти й дрова, а взимку самостійно збивають із неї кригу.

Під’їзд досі не відновили. Через пошкоджені місця загального користування власники квартир також не можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення». «МикВісті» з’ясовували, чому ремонт за чотири роки так і не розпочали та хто має за нього відповідати.

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Квартира Віталія розташована на п’ятому поверсі. Перший шлях до неї після обстрілу чоловік облаштував сам — із металевих труб. Згодом мешканці замінили конструкцію дерев’яною драбиною з поручнем.

Віталій каже, що так живуть уже не перший рік.

— Та вже чотири роки так, — сказав він.

У цьому під'їзді досі живе його родина — дружина, донька й онука. Ще одна сусідка мешкає на першому поверсі, але додому потрапляє з іншого боку будинку.

— Вона через балкон лазить. Драбинку поставила і через балкон заходить. Ну, а я на п'ятий, — каже Віталій.

Віталій — мешканець пошкодженого будинку в селі Промінь на Миколаївщині, фото «МикВісті»

Поки ми розмовляємо біля під'їзду, Віталій показує рукою вгору. На фасаді досі видно діру від влучання.

— Он. Залетів «Град». Пробило балкон до четвертого поверху. У мене стіну виламало там, — сказав він.

Фасад пошкодженого обстрілом будинку в селі Промінь, фото «МикВісті»

Побут у цьому будинку давно перестав бути звичайним. Газу після обстрілу немає, тому взимку Віталій опалює квартиру буржуйкою. Дрова теж доводиться носити самому — на п'ятий поверх тією ж драбиною.

— Я беру дві сумки дров у руки і попер туди. Дров нам ніхто не возить. Сам їжджу, випилюю. На буржуйку. Інакше ніяк, — поділився він.

Найважче, каже чоловік, було взимку. Деревина вкривалася льодом, але іншого шляху додому все одно не існує.

— Одне одного підтримуємо та й піднімаємося. А що робити?, — додав він.

Коли запитуємо, чи не страшно, що можна впасти, він лише всміхається і каже: «Крила не виросли ще».

Каже, під час ожеледиці доводилося виходити з сокирою або лопатою й збивати кригу зі сходів.

— Посипали сіллю, але вона не дає такого ефекту. Треба виходити з топориком або лопатою, зрубувати кригу і розчищати, — додав він.

Про цей будинок у селі знають усі. Директорка місцевого будинку культури Світлана Гінжул говорить, що після удару сходові марші обвалилися, і відтоді потрапити до квартир звичним способом люди не можуть.

— У 2022-му був приліт отут прям біля під'їзда. Сходовий марш обвалився, і через перший поверх люди піднятися не можуть. Тому збудували таку драбинку, — сказала вона.

За її словами, частина мешканців була змушена виїхати, адже для людей похилого віку така дорога додому стала непосильною.

— У нас люди є, які живуть у цьому під'їзді, але зараз вони змушені жити в родичів. Бо люди похилого віку, їм дуже тяжко сюди підніматися. Але дві сім'ї все-таки тут живуть, — розповіла Світлана Гінжул.

Щоб узимку хоча б трохи зберегти тепло, мешканці самостійно затягнули отвір у під'їзді плівкою. Це мало допомогти не лише людям, а й комунікаціям.

— Заходити туди небезпечно, бо вони можуть завалитися будь-якої хвилини. Люди самостійно забили плівкою, щоб хоч трохи тепло зберігалося. Бо взимку навіть каналізація замерзала, — каже Світлана Гінжул.

Привіт! Я — Юлія Бойченко, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Компенсація, до якої не можна дістатися

Для Віталія зруйнований під’їзд — це не лише дерев’яна драбина чи дві сумки дров, які треба занести на п’ятий поверх. Через нього чоловік не може отримати гроші на відновлення власної квартири.

Віталій намагався отримати компенсацію — подав заяву за програмою «єВідновлення». Російський снаряд пошкодив його помешкання: пробив балкон, зачепив нижній поверх і зруйнував стіну біля спальні. Однак заяву чоловіка не погодили.

— Я подавав на «єВідновлення». Мені прийшла відмова. Тому що поки не зроблять під’їзд, я не можу оформити, — сказав чоловік.

Завалений вхід до під'їзду будинку в селі Промінь, фото «МикВісті»

У цьому й полягає пастка, в якій опинилися мешканці будинку. Їхні квартири пошкоджені, але відремонтувати їх за державною програмою вони не можуть, доки не відновлять місця загального користування — тобто сам під’їзд. А під’їзд, своєю чергою, уже чотири роки залишається зруйнованим.

У відповіді на запит «МикВісті» Шевченківська сільська рада повідомила: загалом мешканці будинку подали 17 заяв за програмою «єВідновлення». Сім із них погодили, дев’ять — відхилили, ще одна заявка перебуває на розгляді.

Відповідь Шевченківської сільської ради на інформаційний запит «МикВісті»

У громаді пояснили, що відмови пов’язані саме з розташуванням квартир у частині багатоповерхівки, де пошкоджені місця загального користування. За чинними правилами програми такі помешкання не відповідають умовам отримання компенсації. Йдеться про порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів №381 від 21 квітня 2023 року.

Простими словами, держава може компенсувати ремонт окремої квартири, але не тоді, коли шлях до неї пролягає через аварійний під’їзд. Спочатку має бути відновлена спільна частина будинку, і лише після цього мешканці зможуть повернутися до питання компенсацій.

Для Віталія це правило звучить особливо парадоксально. Формально доступу до його квартири немає. Фактично він щодня туди потрапляє — драбиною, через вікно, дошками над проваленими сходами, а потім піднімається на п’ятий поверх.

— Кажуть: немає доступу. А я ж на п’ятому поверсі живу. Ото жінка раз на тиждень спуститься, а піднятися ще важче, — сказав чоловік.

До цієї квартири Віталій і його родина щодня долають маршрут, який офіційно не можна назвати доступом. Але саме через відсутність безпечного проходу вони не можуть отримати допомогу, необхідну для відновлення помешкання.

І це стосується не лише однієї сім’ї. Відмови у межах одного будинку означають реальні квартири, власники яких опинилися у схожій ситуації. Частина людей продовжує жити у пошкоджених помешканнях. Частина переїхала до родичів або винаймає інше житло, бо піднятися саморобною драбиною фізично не може.

Чому під’їзд досі не відновили?

Наразі влада провела технічне обстеження будівлі, щоб оцінити стан пошкоджених конструкцій та визначити, чи придатний будинок до подальшої експлуатації, повідомили «МикВісті» у Шевченківській сільській раді. Також громада профінансувала виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт багатоквартирного будинку.

Загалом на технічне обстеження та проєкт громада витратила 300 тисяч гривень.

Тобто шлях до відновлення почався, але поки лише на папері: стан будинку вивчили, проєкт ремонту підготували. Однак до самого будівництва справа не дійшла.

У відповіді на запит «МикВісті» сільська рада прямо написала, що питання будинку досі «лишається відкритим». Громада шукає фонди, готові долучитися до ремонту, але ті організації, з якими вже вели перемовини, не беруться за відновлення пошкодженого під’їзду.

Як першочергову причину в офіційній відповіді назвали «відстань від зони активних бойових дій», оскільки село знаходиться фактично на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Вхід до пошкодженого під'їзду будинку в селі Промінь, фото «МикВісті»

Віталій каже, що за чотири роки було чимало розмов про можливий ремонт будинку. Приїжджали фахівці, які займаються будівництвом. Одні стверджували, що під’їзд відновити вже неможливо, інші — що конструкції можна укріпити й зібрати заново.

— Одні кажуть: ремонтується. Інші приїжджають — не ремонтується. Привозили сюди людину, яка займалася ремонтами. Він зайшов і каже: «Можна зробити». Але ніхто не хоче братися. І от ми вже чотири роки так, — сказав Віталій.

Для мешканців ця невизначеність звучить як нескінченна суперечка фахівців, наслідки якої щодня доводиться долати їм самим. Поки одні вирішують, ремонтується будинок чи ні, люди ставлять драбини, накривають отвори плівкою та обігрівають квартири буржуйками.

— Влада тільки обіцянками кормить нас, — говорить мешканець під час розмови біля будинку.

У сільській раді натомість зазначили, що готові співфінансувати ремонт. Громада може покрити 20% вартості робіт, якщо знайдеться фонд або інший партнер, який візьме на себе основну частину витрат.

В інформаційному запиті «МикВісті» також просили надати копію проєктно-кошторисної документації на відновлення будинку або пошкодженого під’їзду. У ній, зокрема, мала бути зазначена орієнтовна вартість робіт. Однак Шевченківська сільська рада цей документ не надала.

Мешканець пошкодженого будинку на драбині, якою щодня дістається квартири, фото «МикВісті»

Історія будинку у Промені — це не лише про російський удар. Це ще й про те, що відбувається після нього.

За чотири роки тут провели технічне обстеження, виготовили проєкт ремонту, мешканці подали заяви на «єВідновлення», громада каже про пошуки донорів. Але сам під'їзд так і не відновили.

Причин кілька, і кожна з них має логічне пояснення. Одні правила не дозволяють виплатити компенсацію, поки пошкоджені місця загального користування. У громади немає ресурсу повністю профінансувати ремонт. Донори поки не готові братися за проєкт через близькість до лінії фронту.

У результаті між цими рішеннями залишилися люди, які щодня користуються саморобною драбиною, яка за цей час стала звичною частиною шляху додому.

Юлія Бойченко, «МикВісті»