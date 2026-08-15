 У Миколаєві не встигнуть відремонтувати укриття ліцею №38 до нового навчального року

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Головна Новини Суспільство 16:34, 15 серпня, 2026

У Миколаєві не встигнуть відремонтувати укриття ліцею №38 до нового навчального року

Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Фото з платформи DREAMМиколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Фото з платформи DREAM

Реконструкцію підвалу ліцею №38 імені Володимира Чайки у Миколаєві не встигнуть завершити до 1 вересня. Наразі роботи на об’єкті тривають, однак через додаткові роботи та необхідність внесення змін до проєктної документації завершення ремонту очікують на початку грудня 2026 року.

Про це повідомив депутат міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко.

За його словами, через наближення нового навчального року протягом останніх двох тижнів на об’єкті провели чотири робочі наради. У них брали участь підрядник, представники Управління капітального будівництва, проєктанти, технічний нагляд та міський голова Олександр Сєнкевич.

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«З позитивного. Підрядник активно працює, зараз переважно проводяться зовнішні бетонні роботи. Тільки за останній тиждень завезли 6 машин бетону і найближчий час ще планується 15 машин», — зазначив депутат.

Зокрема, бетонні роботи необхідні для укріплення стін ліцею та облаштування аварійних виходів для дітей.

Водночас під час ремонту підрядник зіткнувся з проблемами, які залишилися після попереднього підрядника. Через виявлені недоліки виникла потреба виконати додаткові роботи та внести зміни до проєктної документації.

Ремонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/FacebookРемонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/Facebook
Ремонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/FacebookРемонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/Facebook
Ремонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/FacebookРемонт у ліцеї №38 у Миколаєві: Фото: Дмитро Січко/Facebook

За словами Дмитра Січка, сама процедура внесення змін може тривати близько двох місяців. Саме це наразі впливає на строки завершення ремонту.

«На 1 вересня роботи не закінчимо і не відкриємо класи для наших дітей», — зазначив Дмитро Січко.

На останній робочій нараді сторони попередньо погодили завершення всіх робіт на початку грудня 2026 року. При цьому остаточні строки залежатимуть від того, як швидко вдасться внести необхідні зміни до проєкту.

Дмитро Січко зазначив, що підрядник наразі працює постійно, тому за відсутності непередбачуваних обставин ремонт планують завершити у грудні.

Нагадаємо, що в Управлінні капітального будівництва (УКП) невесні підписали договір з підрядником, який має завершити реконструкцію підвалу ліцею №38 імені Володимира Чайки для облаштування там укриття.

Укриття в ліцеї №38

Ще у червні 2024 року контракт на реконструкцію укриття в ліцеї №38 за 20 мільйонів гривень отримала компанія «Майстер Буд-Монтаж». Роботи не завершили вчасно, а прокуратура вимагає стягнути з підрядника штраф та збитки.

Підрядник отримав 11,5 мільйона гривень. Втім, за даними слідства, частину робіт могли виконати із завищенням обсягів і вартості робіт. Загальні збитки оцінюють у 2,8 мільйона гривень, окремо зафіксували переплати за технічний нагляд.

Згодом стало відомо, що Управління державного архітектурно-будівельного контролю не перевіряло укриття у ліцеї №38 в Миколаєві, де вже третій рік не можуть завершити роботи. Там зазначили, що з початку війни діють обмеження щодо перевірок: можуть проводити контроль лише за згодою профільного міністерства.

Як відомо, Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Чайки увійшов до трійки найкращих загальноосвітніх навчальних закладів в українському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту 2023 року.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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