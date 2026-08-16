Удар РФ по фермерському господарству на Миколаївщині: стало відомо про стан постраждалих

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

У суботу, 15 серпня, російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилося фермерське господарство у Баштанському районі.

Про наслідки атаки розповіли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що постраждали двоє чоловіків віком 41 та 46 років. Їх госпіталізували до лікарні. Станом на ранок 16 серпня їхній стан оцінювали як стабільний.

Також знищений вантажний автомобіль, пошкоджені дах складського приміщення, і ще один вантажний автомобіль та трактор.

Нагадаємо, що у Снігурівці Миколаївської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП за старою адресою припиняє роботу.