 Російські дрони пошкодили ЦНАП у Снігурівці: центр змінить адресу

  • субота

    15 серпня, 2026

  • 26.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2026 субота

  • Миколаїв • 26.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 19:07, 15 серпня, 2026

Російські дрони пошкодили ЦНАП у Снігурівці: центр змінить адресу

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото МикВістіНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото МикВісті

У Снігурівці Миколаївської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП за старою адресою припиняє роботу.

Про це повідомили на сторінці ЦНАП Снігурівської міської ради.

У центрі зазначили, що оригінали документів, які громадяни залишали для проведення реєстраційних дій, вціліли. Отримати їх можна буде після відновлення роботи відділу за новою адресою.

Нову адресу ЦНАПу повідомлять додатково. За довідками громадяни можуть звертатися за телефоном 093 782 2376.

Нагадаємо, що 14 серпня та вночі 15 серпня ворог вісім разів атакував Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Внаслідок чого у місті пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі, АЗС. Постраждалих немає.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Снігурівка

Росія вдарила по Снігурівській громаді: поранене подружжя, чоловік — у важкому стані
Росіяни атакували Снігурівську громаду: постраждав чоловік, пошкоджено АЗС
Російські війська атакували три громади Миколаївщини: травмувався чоловік, пошкоджені склад та АЗС
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві не встигнуть відремонтувати укриття ліцею №38 до нового навчального року

Альона Коханчук
новини
В Очакові хочуть назвати гімназію на честь загиблого пілота F-16 Іванова

Альона Коханчук
новини
У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний прапор на підтримку полонених військових

Альона Коханчук
новини
У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення

Юлія Лук’яненко
новини
Водія загону Червоного Хреста, який евакуював людей з Херсона, поліція Миколаївщини відвезла до ТЦК

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Снігурівка

Російські війська атакували три громади Миколаївщини: травмувався чоловік, пошкоджені склад та АЗС
Росіяни атакували Снігурівську громаду: постраждав чоловік, пошкоджено АЗС
Росія вдарила по Снігурівській громаді: поранене подружжя, чоловік — у важкому стані

В Очакові хочуть назвати гімназію на честь загиблого пілота F-16 Іванова

У Південноукраїнську планують офіційно затвердити блакитно-чорний прапор на підтримку полонених військових

2 години тому

У ветеранському офісі у Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар’єрністю: у міськраді шукають варіанти вирішення

Головне сьогодні