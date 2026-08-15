Російські дрони пошкодили ЦНАП у Снігурівці: центр змінить адресу

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото МикВісті

У Снігурівці Миколаївської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП за старою адресою припиняє роботу.

Про це повідомили на сторінці ЦНАП Снігурівської міської ради.

У центрі зазначили, що оригінали документів, які громадяни залишали для проведення реєстраційних дій, вціліли. Отримати їх можна буде після відновлення роботи відділу за новою адресою.

Нову адресу ЦНАПу повідомлять додатково. За довідками громадяни можуть звертатися за телефоном 093 782 2376.

Нагадаємо, що 14 серпня та вночі 15 серпня ворог вісім разів атакував Снігурівську громаду БпЛА типу «Молнія». Внаслідок чого у місті пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі, АЗС. Постраждалих немає.