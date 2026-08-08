 Росіяни атакували Снігурівську громаду: постраждав чоловік, пошкоджено АЗС

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Головна Новини Оборона 22:06, 08 серпня, 2026

Росіяни атакували Снігурівську громаду: постраждав чоловік, пошкоджено АЗС

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Ввечері 8 серпня російські війська атакували безпілотниками Снігурівську громаду Миколаївської області. Внаслідок удару постраждав 48-річний чоловік, також пошкоджено автозаправну станцію.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки також пошкоджено АЗС.

Нагадаємо, 7 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилася портова інфраструктура. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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