Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено цивільне судно

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно. Ілюстраційне фото: elevatorist.com

Учора, 7 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилася портова інфраструктура. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, російські війська чотири рази атакували безпілотниками типу «Молнія» Горохівську та Снігурівську громади. У селі Євгенівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Також двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Крім того, російські війська двічі застосували БпЛА типу «Молнія» по Галицинівській та Куцурубській громадах.

Внаслідок атак постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 6 серпня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками «Герань». Внаслідок удару пошкоджені п'ять гаражів, паркан і цех одного з підприємств.