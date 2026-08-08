 Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено цивільне судно

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Головна Новини Оборона 8:30, 08 серпня, 2026

Росія атакувала Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено цивільне судно

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно. Ілюстраційне фото: elevatorist.comРосіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно. Ілюстраційне фото: elevatorist.com

Учора, 7 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилася портова інфраструктура. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, російські війська чотири рази атакували безпілотниками типу «Молнія» Горохівську та Снігурівську громади. У селі Євгенівка внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Також двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Крім того, російські війська двічі застосували БпЛА типу «Молнія» по Галицинівській та Куцурубській громадах.

Внаслідок атак постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 6 серпня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками «Герань». Внаслідок удару пошкоджені п'ять гаражів, паркан і цех одного з підприємств.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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